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  3. Güneş Müftüoğlu'nun Son Yolculuğu: Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Toprağa Verildi
Güneş Müftüoğlu'nun Son Yolculuğu: Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Toprağa Verildi

Güneş Müftüoğlu'nun Son Yolculuğu: Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde Toprağa Verildi

Güneş Müftüoğlu, Türkiye'nin 18. ve 19. dönem Zonguldak Milletvekili olarak görev yapmış ve aynı zamanda 50. hükümette devlet bakanlığı görevini üstlenmişti.

Ankara'da 78 yaşında hayatını kaybeden Müftüoğlu, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM'de düzenlenen törenin ardından Müftüoğlu'nun cenazesi, evinin önünde Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından öğlen vakti Merkez Yeni Camii'ne getirildi. Siyasi parti temsilcileri, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan ve Müftüoğlu'nun sevenleri de törene katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Güneş Müftüoğlu'nun cenazesi, eski şehir mezarlığında toprağa verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzun yıllar hizmet veren ve memleketinde sevgiyle anılan Müftüoğlu, sevenleri tarafından özlemle anılacak.

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