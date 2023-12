GÜZELLİK VE BAKIM HERKESİN HAKKIDIR !

Yazıyı Meryem Coşkunca ve Murat Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bazen kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü çocuklukta bile o kadar güzel insanlarla arkadaşlıklar dostluklar kurmuşum ki aradan yıllar geçmesine rağmen aynı sevgiyle arkadaşlıklar devam ediyor. İşte bu gün onlardan biri konuğumuz. Dermatoloji uzmanı doktor Ezgi Ünlü. Engellenen bireylerin kişisel bakımını ve güzelliğini konuşmaya çalışacağız güzel bir sohbet sizleri bekliyor. Bu arada affınıza sığınarak Ezgi’nin de izniyle ona ismiyle hitap etmek istiyorum. Çocukken oyunlar oynadığım birine başka türlü hitap edemem.

***

Sevgili Ezgi, merhaba.

Merhaba Onur. öncelikle bu güzel söyleşi davetin için teşekkürler, Bilmeyenler için söylemek istiyorum, Onur benim hayatımdaki ilk arkadaşım. Küçükken ben de Bolu'da yaşıyordum, sonrasında ailemle beraber Ankara'ya taşındık. Şehirler ayrı düşüncede görüşemez olduk, ama sosyal medya sayesinde Onur'un yaptığı işleri ve başarılarını gururla izliyorum. Arkadaşımdan da böyle bir söyleşi teklifi gelince seve seve kabul ettim.

Teşekkürler, Ezgi. Okuyucularımız için kısaca kendini tanıtır mısın?

Ben 1980 Ankara doğumluyum. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. 2010 yılında yine Ankara Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı'ndan dermatoloji uzmanlığımı aldım. Çeşitli devlet hastanelerinde çalıştım. 2016 yılının aralık ayından bu yana Ankara'nın Çayyolu semtinde sahibi olduğum Dr Ezgi Ünlü Kliniğinde hizmet veriyorum.. Bizim kliniğimizde dermatolojik hastalıkları tedavi ediyoruz, bunun dışında kozmetik problemlere yönelik hastalarımıza çözümler sunuyoruz. Cilt bakımı, epilasyon, mezoterapi, botoks, dolgu gibi birçok uygulamayı gerçekleştiriyoruz.

***

Peki, Ezgi, engellenen ya da özel gereksinimli bireylerin en çok zorlandıkları ve çoğu zaman aileler tarafından da atlanan, ihmal edilen kişisel bakımlarıdır. Örneğin, 'nasıl olsa anlamaz, saçlarını keselim' diye bakar bizim toplumumuz. Sence, engellenen bireylerin cilt sağlığı ve temizliği konusunda ailelerine veya bakıcılarına en basit şekilde nasıl destek olabiliriz ve anlatmaya çalıştığım bakış açısını nasıl değiştirebiliriz?

Aslında, engellenen bireylere karşı hem toplumun hem ailelerin bakış açısını değiştirmek eğitimden geçiyor. Mesela ben Ankara'nın iyi bir semtindeyim, burada karşılaştığım kitle genelde eğitim durumu ve sosyokültürel seviyesi yüksek insanlardan oluşuyor ve biz de kliniğimizde birçok engellenen bireye hizmet veriyoruz. Aslında bize gelen aileler kendilerini ikinci plana atıyorlar. Öncelikle çocuklarının sağlığını ön planda tutuyorlar. Yani birçok hastamız var. Akne problemi veya epilasyon için bize gelen, hepsine yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden bence öncelikle sorduğun sorunun cevabı eğitim. Her şeyin başı eğitim ve tabii ki fiziksel şartların sağlanması çok önemli. Örneğin, her yerde engelli park yeri var, güzel, ama rampa ve asansör yok. Yani binanın önüne park ediyorsunuz, ama daha ileri gidemiyorsunuz.

Benim en çok yaşadığım durumu anlatıyorsun şu an.

Evet, işte, dolayısıyla bizim öncelikle toplum olarak engellenen bireyleri aramıza katmamız lazım. Bunun içinde yaşam koşullarının düzelmesi gerekiyor, aileler bilinçlendirilmeli. Çünkü her insanın aynada kendini güzel görmeye ve kendini iyi hissetmeye hakkı var. Bir tekerlekli sandalye kullanıcısı ya da yatağa bağımlı biri bile olsa yüzünde sivilceyle gezmek istemez veya saçı dökük şekilde gezmek istemez. Bu yüzden herkesin hakkıdır kendine bakmak ve tüm sağlık hizmetlerinden yararlanmak.

***

Ne güzel anlattın, çocukluğumuzda beraber zaman geçirdiğimiz belli oluyor, neyse, engellenen ve özel gereksinimli bireylerin mobilite veya dokunma yetenekleri sınırlıysa, cilt bakımı yapmalarını kolaylaştırmak için önerebileceğin şeyler var mı?

Biz kliniğimizde hastalarımıza cilt bakım hizmeti veriyoruz, yani böyle özel ihtiyaçları olan hastalarımızın cilt temizliklerini biz yapıyoruz. Düzenli bir temizlik yapmayı sağlıyoruz. Aslında bu herkes için böyle, çünkü sağlıklı ya da engellenen ne olursa olsun. Ne kadar ürün kullansa da yeterli olmaya biliyor. Gözenekler tıkana biliyor. Sivilceler çıkabiliyor. Siyah noktalar oluşabiliyor. Dolaysıyla, biz tüm hastalarımıza belirli aralıklarla cilt bakımı yaptırmalarını öneriyoruz ve ciltlerini temizliyoruz. Cilt bakımı sonrasında da gerekli önerilerde bulunuyoruz.

***

Ezgi güzellik görünmek ve bakımlı olmak söylediğin gibi insanların kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olan önemli faktörlerden biridir. Engellenen ve özel gereksinimli bireyler ve tabi aileleri güzellik ve cilt bakımı konusuna ne kadar dikkat ediyorlar?

Tabii ki, şimdiye kadar daha çok akne gibi daha yaygın problemlerden bahsettik, ama Onurcuğum, biliyorsun, bazen insanlar sağlıklı bireyler olarak dünyaya gelseler bile bir kaza veya herhangi bir olumsuz durum sonrasında maalesef yatağa bağımlı veya bir tekerlekli sandalye kullanıcısı olabiliyor. Bu tür durumlar ileri yaşlarda da meydana gelebilir. Benim böyle hastalarım var ve bu hastalarım, çoğu hastama göre çok daha bakımlarına özen gösteriyorlar. Düzenli aralıklarla bana ziyarete gelirler ve ufak dokunuşlar yaparız. Örneğin ciltlerinin nemli kalması için mezoterapi uygulamaları yaparız veya yaş almış daha olgun hanımlarda Botulinum toksini uygulamaları gibi kırışıklıklara yönelik işlemler yaparız. Küçük dokunuşlarla hastalarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz.

***

Peki hekim olarak engellenen hanımların kişisel bakım ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi vermek için, kişisel bakım rutinlerini kolaylaştırmak için hangi yöntemleri veya ürünleri önerebilirsin?

Biz engellenen hastalarımızda da cilt bakımından sonradan zorluk yaşamamaları için çeşitli önerilerde bulunuyoruz. Aslında kişinin cilt bakımı çok basittir; güneş deri hasarına neden olabilir ve kuruluk çabuk yaşlanmaya yol açabilir. Bu nedenle, cilde uygun bir temizleyici ile sabah ve akşam yüzünü yıkamak, uygun bir nemlendirici ile sabah ve akşam nemlendirmek, ve güneş koruyucu kullanmak cilt bakım rutininizin temelini oluşturmalıdır. Belirli periyotlarla en yakın dermatoloji uzmanına gitmek ve derin temizlik ve bakım yaptırmak yaşanabilecek sorunları en aza indirecektir.

***

Ezgi engellenen bireylerin cilt sağlığı ve kişisel bakımı için toplumun daha fazla farkındalık yaratması için sence bireysel yada kurumlar düzeyinde ne tür girişimlerde bulunabiliriz?

Onurcuğum, sende biliyorsun, baştan beri bahsettiğimiz uygulamalar ülkemizde genellikle özel kliniklerde uygulanıyor. Tabii ki bu, herkesin bu hizmetlere ulaşmasını zorlaştırıyor. Maddi zorluklar yaşayan kişiler bu uygulamaları özel kliniklerde yaptıramıyorlar. O yüzden devlet hastanelerinde de herhangi bir ücret alınmadan bu uygulamalar yaygınlaştırılabilir. Şu an için bazı üniversite hastanelerinde kozmetik uygulamaların yapıldığını biliyoruz. Bunlar daha yaygın hale getirilirse maddi olanağı olmasa bile insanlar bu hizmetlerden yararlanabilir. Böylelikle toplum olarak bilinç düzeyimizi artırabileceğimizi düşünüyorum.

***

Ezgiciğim şimdide biraz gülelim istiyorum malum gülümsemekte insanların güzel görünümünün bir parçasıdır. Senin hekim olarak klinikte başından geçen bizi gülümsetecek anlatabileceğin bir anı var mı ?

Onurcuğum sen sorunca şöyle bir anı geldi aklıma valla yaşadığımızda hiç komik değildi biraz korkmuştuk ama sonra hastamla hala aklımıza geldikçe güleriz. “hasta ilk defa işleme bana geldi ve bir yakınımın da arkadaşı yanında iki kişi ile geldi. onları kendi odamda misafir ettim hastayı işlem odasına aldım. Enjeksiyon yapacağız. İğneden korkuyormuş her iğneyi hissettiğinde de bayılırmış bana hiç bununla ilgili bir şey söylemedi. Tabi söylemeyince bende gayet rahat uygulamaya başladım. ilk 1-2 seferde hiçbir şey olmadı ama sonra birden hasta bayıldı. Gerçi biz böyle şeylere alışkınız olabilir insanların tansiyonu düşebilir. buraya kadar çok sorun yoktu. Ben gerekli müdahaleyi yaptım hasta gözlerini açtı ve siz kimsiniz neredeyim ben dedi. o an neredeyse ben bayılacaktım. Allah’ım dedim ne olmuş olabilir hiçbir şey hatırlamıyor nasıl açıklayacağız ben elimde bir iğne hastanın yüzünün yarısına enjeksiyon yapmış durumdayım. Devam etmesem olmaz asimetrik bir görüntü oluştururuz ama devam edemiyorum beni tanımıyor. Böyle korkunç bir durum oluşmuştu. Sonra arkadaşlarını çağardım ne oluyor hasta hiçbir şey hatırlamıyor dedim. Onlarda o öyledir biraz bekleyin hatırlar dediler. Sonra hatırladı. hala bana ufak işlemler için geliyor. ben her seferinde yine bayılma olur mu beni hatırla diyerek işe başlıyorum ve hala olayı gülümseyerek hatırlıyoruz ancak yaşarken çok komik olduğunu söyleyemem.

***

Güzel anıymış Seni o anda görmek isterdim neyse hiç istemesem de bu güzel sohbetin yavaş yavaş sonuna geliyoruz son olarak. Benim aklıma gelmeyen senin bana ve okuyucularımıza söylemek istediğin bir şeyler var mı ?

Ben son olarak tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel söyleşi için çok keyif aldım. Tekrar seninle görüşmekte çok güzeldi Onurcuğum. Tekrar şunu söylemek istiyorum. Güzel olmak, kendini iyi hissetmek, Güzel yaş almak herkesin hakkıdır o yüzden engellenen bireylerimizde bunu her zaman için hak ediyorlar. Sevgiyle kalın…

***

Bu sohbette vakit ayırıp bana eşlik ettiğin için çok teşekkürler arkadaşım bende seninle görüştüğümüz için çok mutlu oldum. Umarım konuştuğumuz konuları yetkililer görür ve eksikliklerimiz giderilir toplum bu konuda daha bilinçli hale gelir. Senin de vurguladığın gibi bakımlı olmak ve güzel görünmek her insanın hakkıdır…

Söyleşi: Onur Ustaoğlu – Ezgi Ünlü - Seslendirenler: Meryem Coşkunca – Murat Coşkunca