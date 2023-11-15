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Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Evlerinde Yaşanan Acı Kayıp: Ayşegül Tayyar Hayatını Kaybetti

Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Evlerinde Yaşanan Acı Kayıp: Ayşegül Tayyar Hayatını Kaybetti

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Öğrenci Evleri'nde kalan bir öğrenci, yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde Beytepe Öğrenci Evleri'nde bulunan odasında hayatına son veren Ayşegül Tayyar'ın cansız bedeni keşfedildi.

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencisi olan Tayyar'ın ölümü, üniversite camiasını derin bir üzüntüye boğdu.

Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Beytepe Öğrenci Evlerinde kalmakta olan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi öğrencisi Ayşegül Tayyar hayatını kaybetmiştir. Sevgili öğrencimize Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve Hacettepe Ailesine başsağlığı diliyoruz. Acı kaybımıza ilişkin adli ve idari soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir” denildi.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında detaylı incelemeler devam ediyor. Hacettepe Üniversitesi, öğrencisinin ani kaybı nedeniyle tüm camiaya başsağlığı dileklerini iletti. Ayşegül Tayyar'ın vefatı, üniversite topluluğunda derin bir üzüntü yaratırken, yaşanan acı kaybın ailesine ve sevdiklerine başsağlığı dileniyor.

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