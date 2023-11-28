Haftanın En Çok İzlenen Dizileri! Reyting Arenasında Zirve Değişimi: Gönül Dağı Şampiyonluğu Kucakladı!

Televizyon dünyasının nefes kesen rekabetinde, her hafta ekranlara kilitlenen izleyiciler, Türkiye'nin en çok izlenen dizilerini belirlemek adına gerçekleşen reyting yarışının sonuçlarına odaklandı.

Box Office Türkiye'nin açıkladığı Prime Time 20+ABC1 reyting listesi, 19 - 26 Kasım 2023 tarihleri arasında zirveyi kimin kucakladığını gözler önüne serdi. Şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşan izleyiciler, Gönül Dağı'nın zirveye yükselerek birinci sırayı elde ettiğini gördü.

Gönül Dağı, Sezon 4 - bölüm 115 ile haftanın en çok izlenen dizi unvanını alarak, diğer güçlü rakiplerini geride bıraktı. Bu başarı, dizinin sadık izleyici kitlesi ve etkileyici senaryosuyla dikkat çektiği bir döneme denk geldi.

Yalı Çapkını, Gönül Dağı'nın ardından ikinci sıraya gerilerken, zirve için kıyasıya mücadele veren diğer diziler de sırasıyla yer aldı. İşte haftanın en çok izlenen 10 dizisi ve reytingleri:

Gönül Dağı (Sezon 4 - bölüm 115) - 10,16: Gönül Dağı, duygusal hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Bu hafta aldığı yüksek reytingle zirveye oturarak dikkatleri üzerine çekti. Kızılcık Şerbeti (Sezon 2 - bölüm 40) - 9,10: İkinci sıraya yerleşen Kızılcık Şerbeti, özgün konusu ve sürükleyici sahneleriyle izleyiciyi ekran başına çekmeye devam ediyor. Yargı (Sezon 3 - bölüm 72) - 8,24: Zirve için mücadele eden Yargı, üçüncü sırada yer alarak izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Kuruluş Osman (Sezon 5 - bölüm 137) - 8,13: Tarihi dokusu ve büyüleyici senaryosuyla dördüncü sıradaki yerini koruyan Kuruluş Osman, haftanın önemli yapımları arasında kendine sağlam bir yer buldu. Yalı Çapkını (Sezon 2 - bölüm 47) - 6,99: Bir önceki haftanın lideri Yalı Çapkını, bu sefer beşinci sıraya gerileyerek izleyicilerle buluştu. Teşkilat (Sezon 4 - bölüm 84) - 6,81: Polisiye türündeki dizisiyle altıncı sırada yer alan Teşkilat, gerilim dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (Sezon 1 - bölüm 2) - 6,79: Tarihi temalı dizisiyle yedinci sıraya yerleşen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Şahane Hayatım (Sezon 1 - bölüm 4) - 6,46: Sekizinci sırada kendine yer bulan Şahane Hayatım, romantik komedi türündeki hikayesiyle izleyicileri ekran başına çekiyor. Ömer (Sezon 2 - bölüm 32) - 6,45: Dizi listesinin dokuzuncu sırasında yer alan Ömer, izleyicilere duygu yüklü anlar yaşatmaya devam ediyor. Yabani (Sezon 1 - bölüm 11) - 5,54: Haftanın onuncu sırasında yer alan Yabani, izleyicilerle buluştuğu prime time'da ilgi gören yapımlar arasında kendine yer buldu.

Reyting sıralamasındaki bu değişim, izleyicilerin ilgi ve tercihlerinin sürekli bir değişim içinde olduğunu gösteriyor. Her hafta farklı bir heyecanla beklenen reyting sonuçları, Türkiye'nin televizyon dünyasında yaşanan çekişmeyi ve diziler arasındaki rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi.