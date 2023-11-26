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Halkbank, Araç Sahibi Olma Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor

Halkbank, Araç Sahibi Olma Hayallerini Gerçeğe Dönüştürüyor

Halkbank, araç sahibi olmak isteyenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Banka, müşterilerine özel olarak hazırladığı araç kredisi paketiyle dikkat çekiyor. Bu paket, araba sahibi olmak isteyenlere müthiş imkanlar sağlıyor.

Erdoğan'dan araba sahibi olmak isteyenlere müjde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıfır araba hayali kuran vatandaşlar için önemli bir duyuru yaptı. Erdoğan, 84 ay vadeli taşıt kredisi verileceğini açıkladı. Bu gelişme, araç sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Esnaf ve Sanatkarlara Özel Kredi İmkanı

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Halkbank'ın duyurusuna göre, esnaf ve sanatkarlar için özel bir kredi paketi hazırlanmış. Bu paket, işyeri ve taşıt alımı için gereken finansal desteği sağlamayı amaçlıyor. Kredi 1.5 milyon TL'ye kadar hazine destekli olarak sunuluyor.

Kredi Paketinin Detayları

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Halkbank'ın sunduğu kredi paketi, 84 aya kadar vade imkanı sunuyor. Azami kredi limiti olarak 1 milyon 500 bin TL belirlenmiş. Ayrıca, kredi ödemeleri aylık ya da 3 ayda bir yapılabilecek şekilde esnek ödeme seçenekleri sunuluyor.

Araç Sahibi Olmanın Kolay Yolu

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Halkbank'ın bu yeni kredi paketi, araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle, sıfır araç sahibi olmak artık daha erişilebilir bir hayal. Unutmayın 84 Ay vadeli ve 3 ayda bir ödeme seçeneği sizi bekliyor.

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