Hamsi bereketi Sinop balıkçı tezgahlarını işgal ediyor: fiyatlar geri düşüşte!

Geçen haftalarda Sinop'ta yaşanan fırtınalı hava, balıkçıların denize açılmasını engellemiş ve hamsi stoklarının azalmasına neden olmuştu. Bu durum, hamsi fiyatlarının tavan yapmasına yol açmıştı. Ancak şimdi hamsi tezgahlarında rüzgar tersine esiyor.

Hamsi bolluğuyla birlikte fiyatlar yeniden düşüşe geçti. Şu an Sinop tezgahlarında satılan hamsiler, büyüklüklerine göre 20 ile 40 TL arasında alıcı buluyor.

Balıkçılar zarar ediyor: işte fiyat farkının sırrı!

Balık satıcısı İsmail Değer, bu fiyat değişikliklerinin nedenini açıklarken, durumu şöyle anlattı: "Şu anda 20 ile 30 TL arasında hamsi satan her balıkçı zarar ediyor. Sadece o günkü aldığı kasa parasını kurtarır. 20 TL'ye satan bir balıkçı, 300 TL olan kasasını 20 TL'ye satmıştır. Birisi 350 TL olan kasasını 25 TL'ye satmıştır. Kimisi 400 TL'ye satılan kasayı 30 TL'ye satmıştır. Şu anda bizim tezgahımızda da 40 TL. Çünkü 600 TL olan kasayı, 50 TL'den satarsanız, 750 TL eder. Şu anda sadece kendi parasını çıkarıyoruz. Fiyat farkını sorduğunuzda, kasa farkı olarak düşünüyoruz. Üstelik bazı kasalardaki hamsiler çok iridir, bazıları incedir ve para etmez. Para etmeyenlerin kasası 250 TL iken, iri hamsilerin kasası 500 TL'dir. İşte aradaki fark budur."

Sinop balık tezgahlarındaki rekabet kızışıyor!

Sinop'taki balıkçılar arasında şu anda sadece kar etmek değil, aynı zamanda ellerindeki hamsilerin tükenmesi de amaçlanıyor. Bu durum, bir nevi çekişmeli bir rekabeti beraberinde getiriyor. İşin içinde, kendi kayıklarının balığını satanlar da var, balık alıp satanlar da. Hamsi fiyatlarının dalgalanmasının sebepleri arasında bu rekabet de etkili bir rol oynuyor.

Hamsi bereketi Sinop'ta devam ediyor!

Sinop sahilindeki balıkçı tezgahları, hamsi bolluğu ile dolup taşıyor. Balıkçılar, zorlu koşullara rağmen hamsi avında büyük bir çaba sarf ediyorlar. Hamsi severler ise uygun fiyatlarla bu lezzetli balığı sofralarına taşımanın keyfini çıkarıyorlar.