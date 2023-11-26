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Hava koşulları Bolu Dağı'nda kar ve tipiyle sürpriz yaptı!

Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Bolu Dağı, sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından kar ve tipiye dönüşerek sürücülere zor anlar yaşatıyor.

İstanbul ile Ankara arasında köprü görevi gören D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişindeki bu hava koşulları, yolculuk yapacakları tedbir almaya davet ediyor.

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Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, öğleden sonra kar yağışına dönüştü ve Bolu Dağı'nı beyaz bir örtüyle kapladı. Bolu Dağı geçişindeki bu ani hava değişimi, sürücülerin yavaş ilerlemelerine neden oldu. Karayolları ekipleri, yol güzergahlarında oluşabilecek buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarına hemen başladı.

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Sürücüler dikkatli olmalı

Kar yağışının başlamasıyla birlikte sürücülere önemli bir uyarıda bulunuldu: "Yola çıkarken dikkatli olun!" Kar yağışının yol açabileceği ulaşım aksamalarını önlemek için sürücülerin yavaş gitmeleri, güvenli bir mesafe bırakmaları ve gerektiğinde zincir takmaları gerekiyor.

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Hava koşulları gece boyunca etkili olacak

Kar yağışının hız kesmeden devam etmesi bekleniyor, bu nedenle sürücülerin gece boyunca da dikkatli olmaları gerekiyor. Bolu Dağı geçişi boyunca hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır.

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