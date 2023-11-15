Hendek'te İşyeri Açmaya Giden Kadın Sokak Köpeklerinin Saldırısına Uğradı: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kadın, sokak köpeklerinin saldırısına maruz kaldı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan bu dehşet verici olay, Yiğit'in yaşadığı korku dolu anları gün yüzüne çıkardı.

Görüntülerde, işyerini açmaya giden kadının köpek saldırısına uğraması ve çantasıyla kendini savunma çabası net bir şekilde görülüyor. Ancak, köpeklerin saldırısını püskürtmekte başarılı olamayan Yiğit, çaresiz bir durumda kalıyor. Olayı gören bir vatandaşın müdahalesiyle, kadın saldırıdan kurtarılabiliyor.

Saliha Yiğit, yaşadığı korku dolu anları anlatırken duygusal bir açıklama yaptı. "Sabah saatlerinde işe gelip dükkanı açtığım esnada köpeklerin saldırısına uğradım. Köpekler sürü gibiydi. Bunu ilk defa yaşamıyorum, birkaç defa daha çarşı merkezde yaşadım. Yine aynı şekilde dükkanın önünde yaşadım. Ama bu sabahki beni hem çok korkuttu hem de çok kötü bir andı" diyen Yiğit, bir yakınının köpek ısırığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve bu sebeple köpeklerden korktuğunu vurguladı.

Yiğit, yaşadığı üzücü olayın ardından önlem alınmasını ve sokak köpekleri konusunda daha etkili tedbirlerin alınmasını talep etti. Kadının bu çığlık içindeki çağrısı, benzer durumların önlenmesi için yetkililerin dikkatini çekiyor.