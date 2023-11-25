Hülya Avşar’ın videosu sonrasında kırma zeytine ilgi arttı

Coğrafi işaretli Edremit yeşil çizik zeytinlerinin üretimleri devam ederken, Hülya Avşar’ın Ayvalık’taki yazlığında zeytin kırdığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu paylaşım sonrasında kırma zeytine ilgi ve talep arttı.

Avşar kırdı satışlar patladı

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara, “Bugünlerde Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosundan sonra en çok talep görün ürün kırma zeytin oldu. Sezon olması ve Hülya Avşar hanımın da videosu çok ilgi gördüğü için bugünlerde en çok aranan ve istenen zeytin türü kırma oldu” dedi.

Zeytinin bedene faydaları

Ayrıca, zeytinyağı mide asidini azaltarak ülser ve gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Zeytin, sağlık açısından bir çok faydaya sahiptir. E, B12 vitamini ve tekli doymamış yağ asitleri içeren zeytin, serbest radikalleri nötralize ederek kolon kanseri riskini azaltmada önemli bir rol oynar.