  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hülya Avşar’ın videosu sonrasında kırma zeytine ilgi arttı

Hülya Avşar’ın videosu sonrasında kırma zeytine ilgi arttı

Zeytin bölgelerinde siyah altının hasadı aralıksız devam ederken, Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosu sonrasında kırma zeytine talebin arttığı belirtildi.

Coğrafi işaretli Edremit yeşil çizik zeytinlerinin üretimleri devam ederken, Hülya Avşar’ın Ayvalık’taki yazlığında zeytin kırdığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu paylaşım sonrasında kırma zeytine ilgi ve talep arttı.

zeytinde-unlu-etkisi-hulya-avsar-ve-zeytin-satislari-2.jpg

Avşar kırdı satışlar patladı

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara, “Bugünlerde Hülya Avşar’ın zeytin kırma videosundan sonra en çok talep görün ürün kırma zeytin oldu. Sezon olması ve Hülya Avşar hanımın da videosu çok ilgi gördüğü için bugünlerde en çok aranan ve istenen zeytin türü kırma oldu” dedi.

zeytinde-unlu-etkisi-hulya-avsar-ve-zeytin-satislari-3.jpg

Zeytinin bedene faydaları

Ayrıca, zeytinyağı mide asidini azaltarak ülser ve gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Zeytin, sağlık açısından bir çok faydaya sahiptir. E, B12 vitamini ve tekli doymamış yağ asitleri içeren zeytin, serbest radikalleri nötralize ederek kolon kanseri riskini azaltmada önemli bir rol oynar.

zeytinde-unlu-etkisi-hulya-avsar-ve-zeytin-satislari-4.jpg

zeytinde-unlu-etkisi-hulya-avsar-ve-zeytin-satislari-5.jpg

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Yeniçağa İlçesindeki Ahşap Ev Yangınında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çift: Emine ve Ömer Işık
Yeniçağa İlçesindeki Ahşap Ev Yangınında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çift: Emine ve Ömer Işık
Bolu Jandarması, Görme Engelli Yavru Köpeği Koruma Altına Alarak Duyarlılık Örneği Gösterdi
Bolu Jandarması, Görme Engelli Yavru Köpeği Koruma Altına Alarak Duyarlılık Örneği Gösterdi
Mudurnu'da Coşku ve Saygıyla Kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü
Mudurnu'da Coşku ve Saygıyla Kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü
İstanbul Merkezli Kahramanlar-29 Operasyonu: Bakan Yerlikaya Liderliğindeki Başarılı Çalışma
İstanbul Merkezli Kahramanlar-29 Operasyonu: Bakan Yerlikaya Liderliğindeki Başarılı Çalışma
Yeniden Refah Partisi, 2024 Yerel Seçimleri İçin Güçlü Bir Kadro ve Hedeflerle Yola Çıkıyor
Yeniden Refah Partisi, 2024 Yerel Seçimleri İçin Güçlü Bir Kadro ve Hedeflerle Yola Çıkıyor
Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Otomobil Yangını
Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Otomobil Yangını
Türkiye'nin sismik gerçeği: Malatya depreminin Bolu'ya etkisi
Türkiye'nin sismik gerçeği: Malatya depreminin Bolu'ya etkisi