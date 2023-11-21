Hünnap Meyvesi Nedir?: Doğal Çit Olarak Dikilen Şifa Deposu ve Gelir Kaynağı

Hünnap Meyvesi Nedir? Türkiye'de 'Çin hurması' olarak da bilinen hünnap meyvesi, özellikle Mersin gibi bölgelerde bahçelerin kenarlarına doğal çit olarak dikiliyor.

Dalları dikenli yapısı, yaban hayvanlarının bahçelere girmesini engelliyor. Ancak bu meyve sadece çit işlevi görmekle kalmıyor, aynı zamanda şifa deposu olarak ön plana çıkıyor.

Hünnap Meyvesi: Doğal Çit ve Şifa Deposu

Hünnap meyvesinin kilogramı 40 ile 50 TL arasında satışa sunuluyor. Lezzeti elma ile armut arasında bir tat profiline sahip olan hünnap, sadece tadıyla değil, sağlık açısından birçok faydasıyla da dikkat çekiyor. Bu lezzetli meyve, kilo almayı engelleyerek obeziteyle mücadelede etkili olabiliyor. Aynı zamanda kemikleri güçlendirdiği, kan dolaşımını hızlandırdığı ve uykusuzluğa çözüm sunduğu biliniyor.

Sağlıklı ve Lezzetli: Hünnap Meyvesinin Obeziteye Faydaları

Hünnap meyvesi, üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Kilogramı 40-50 TL arasında satılan hünnap meyvesi, 4-5 yıllık bir ağaçtan yaklaşık 50-60 kilogram ürün elde edebiliyor. Bu da üreticilere ek bir gelir kapısı sağlıyor.

Hünnap Üretimi: Gelir Kapısı Olan Bir Tarım Pratiği

Emekli olduktan sonra çiftçiliğe başlayan Yunus Söner, hünnap ağaçlarını dikerek bahçesini koruma altına almış. Söner, hünnap meyvesinin sağlık açısından birçok faydasının olduğunu belirterek, "Hünnap ağaçlarını dikenli olduğu için bahçelerimize çit olarak ekmiştik. Şu anda ürün vermeye başladı ve değerlendi. Sağlık açısından birçok faydası var. Bağışıklık sisteminden kolesterole, kabızlıktan obeziteye kadar çok faydası var. Fiyatları da iyi. 40-50 TL arasında gidiyor. Genç bir ağacımız ise 50-60 kilogram ürün veriyor." şeklinde konuştu.

Yaban Hayvanlarını Engelle, Sağlığını Koru: Hünnap Çiti ve Faydaları

Hünnap meyvesi, doğal çit oluşturmanın ötesinde, sağlık ve ekonomi açısından da önemli bir değere sahip olarak kendini gösteriyor.