Hüseyin Gündoğdu, Safranbolu Belediye Başkanlığı İçin AK Parti Aday Adaylığı Başvurusu Yaptı

Başvuru için düzenlenen programda AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı'nda bir araya gelen partililer, Gündoğdu'nun aday adaylığı sürecine destek verdi.

Programda konuşan AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın, 31 Mart seçimlerinin Türkiye ve Karabük için hayırlı olmasını dileyerek, aday adaylığı başvuru süreçlerinin devam ettiğini ifade etti. Aydın, Hüseyin Gündoğdu'nun Safranbolu için önemli bir değer olduğunu belirterek, partisinin Belediye Başkanlığı için gösterdiği aday adaylığına desteklerini açıkladı.

Hüseyin Gündoğdu da yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den üçüncü sıra milletvekili adayı gösterildiğini hatırlatarak, partisinin kendisini Safranbolu Belediye Başkanlığı için aday göstermesi durumunda, Safranbolu'ya hizmet etmek için elinden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğini vurguladı. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu için gurur verici bir görev üstlenmek istediğini ifade eden Gündoğdu, aday adaylığı başvuru evraklarını İlçe Başkanı Aydın'a teslim etti.

Aday adaylığı sürecinin devam ettiği Safranbolu'da, yerel seçim atmosferi giderek kızışıyor. Aday adayları, projelerini ve hizmet vizyonlarını vatandaşlarla paylaşarak destek arayışlarını sürdürüyor.