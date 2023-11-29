İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Sibergöz-9 operasyonuna önemli açıklamalar!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen ve suçla mücadelede yeni bir sayfa açan "Sibergöz-9" operasyonunun detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, nitelikli dolandırıcılık ve örgüt kurma suçlarına karşı yürütülen geniş çaplı operasyonda 37 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonun geniş kapsamı

Bu kapsamlı operasyon, Gaziantep başta olmak üzere Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya ve Düzce olmak üzere toplam 15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, özellikle bilişim sistemlerini kullanarak yapılan nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat çekti.

Dolandırıcılık yöntemleri ve sonuçları

Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu operasyonda, şüphelilerin vatandaşları oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla ve sahte araç satış ilanları ile kandırdıkları belirlendi. Bakan Yerlikaya'nın ifadesine göre, bu yöntemlerle 49 kişiden haksız kazanç sağlanmış ve yaklaşık 70 milyon TL'lik banka hesap hareketliliği tespit edilmiştir.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyon sırasında, şüphelilere ait tabancalar, metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, operasyonu başarıyla gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik ederek, milletin dualarının onlarla olduğunu ifade etti.

Yasa dışı bahislere karşı mücadele

Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatanların da hükümetin sıkı takibinde olduğunu belirtti. Vurguladığı gibi, bu tür suçlara karşı yürütülen operasyonlar artarak devam edecektir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları, siber suçlarla mücadelede Türkiye'nin kararlı duruşunu ve bu alandaki başarılarını gösteriyor. "Sibergöz-9" operasyonu, bu alandaki etkin ve koordineli çalışmanın bir örneği olarak dikkat çekiyor.