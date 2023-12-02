İçişleri Bakanı: "Kahramanlar Operasyonu"yla 88 Terörist Yakalandı

Yardım-Yataklık Etme ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarına yönelik Bitlis merkezli 9 ilde gerçekleştirilen "Kahramanlar" operasyonları sonucunda 88 BTÖ mensubunun yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Bitlis Valiliği, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı işbirliğiyle koordine edildi.

Operasyon Detayları ve Başarılar

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarına değinerek, "Kahramanlar" operasyonunun Bölücü Terör Örgütüne yönelik kapsamlı bir mücadele olduğunu vurguladı. Operasyonun Bitlis merkezli Van, Siirt, İstanbul, Mersin, Muğla, Adana, Mardin ve Düzce illerinde 113 adrese yönelik gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 88 şüpheli şahsın yakalandığını ve bunların terör örgütüne üyelik, yardım-yataklık etme, terörizmin finansmanını sağlama suçlarından arandıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında 5 adet AK-47 tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel yayınlar olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, bu başarılı operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik etti. Operasyonun koordinasyonundan görev alan Bitlis Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı ekiplerini yürekten kutlayan Yerlikaya, milletin bu kahraman güvenlik güçleriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Kararlı Mücadele ve Toplum Desteği

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Milletin dua ve desteğiyle bu mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, toplumun güvenliği için her türlü tedbiri alacaklarını ve halkın desteğiyle terörle mücadelede daha da güçlenerek ilerleyeceklerini vurguladı.

Daha Fazla Güvenlik ve Huzur İçin Çalışmalar Sürüyor

Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin yılın her günü, her mevsim, gece-gündüz demeden operasyonlar düzenlediklerini ve terörle mücadelelerini sürdürdüklerini dile getirdi. Bu mücadele son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecek. Bakan, güvenlik güçlerinin fedakarca çalışmalarına dikkat çekerken, milletin de bu kahraman güvenlik güçleriyle iftihar ettiğini belirtti.