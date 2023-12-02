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İçişleri Bakanı: "Narkogüç-38" Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı: "Narkogüç-38" Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkogüç-38" operasyonunun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

48 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında 6 ton 112 kg esrar, 215 kg metamfetamin, 64 kg skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek ve 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyona 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeğin katıldığını belirten Bakan Yerlikaya, operasyonun gençleri ve ülkenin geleceğini zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı kararlı bir mücadelenin bir parçası olduğunu vurguladı.

Bakan, operasyonu gerçekleştiren emniyet müdürlükleri, hudut komutanlıkları ve jandarma birimlerindeki kahraman personeli tebrik ederek, ülkenin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini belirtti.

Operasyonun amacı, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren suç örgütlerine karşı etkili bir mücadele yürütmek olarak açıklandı. Bu tür operasyonlarla uyuşturucu kaçakçılığına karşı ulusal düzeyde bir direnç oluşturulması hedefleniyor.

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