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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kafkametler Faciasında Kayıp Mürettebat İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kafkametler Faciasında Kayıp Mürettebat İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kdz. Ereğli açıklarında batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

73 dalgıcın denizde arama çalışmalarını yürüttüğünü belirten Bakan Yerlikaya, maalesef şu ana kadar kayıp denizcilerden herhangi bir emareye rastlanmadığını ifade etti.

19 Kasım'da batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatı için 12 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarının detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, hava, deniz, ve kara unsurlarının koordineli bir şekilde çalıştığını söyledi. Ancak, şu ana kadar kayıp denizcilerden herhangi bir iz bulunamadığına dikkat çekti.

Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, ailelere baş sağlığı dileklerini iletti. Arama kurtarma çalışmalarının gece gündüz devam edeceğini belirten Yerlikaya, duaların kabul olması için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Arama çalışmalarının teknik detaylarına da değinen Bakan Yerlikaya, deniz altında gerçekleştirilen dalgıç operasyonlarının oldukça zorlu şartlarda devam ettiğini, ancak dalgıçların kahramanlıkla görevlerini yerine getirdiklerini vurguladı.

Kafkametler gemisinin çıkartılması konusuna da değinen Bakan Yerlikaya, savcılığın soruşturmasının tamamlanmasının ardından en kısa sürede gemiyi oradan çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Ayrıca, yaşanan afetin etkilediği Zonguldak ve Kdz. Ereğli'ye acil yardım ödenekleri aktarıldığını, belediyelere milyonlarca lira destek sağlandığını ve zarar gören iş yerlerine yardımların yapıldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, konuşmasını bölgedeki esnafları ziyaret ederek tamamladı ve devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

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