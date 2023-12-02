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  3. İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-38 Operasyonu Zehir Tacirlerine Büyük Darbe Vurdu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-38 Operasyonu Zehir Tacirlerine Büyük Darbe Vurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Narkogüç-38 Operasyonu Zehir Tacirlerine Büyük Darbe Vurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 48 ilde gerçekleştirilen "Narkogüç-38" operasyonunun başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, operasyon sonuçlarına ilişkin detayları paylaştı ve uyuşturucu tacirlerine karşı kararlı bir mücadele sinyali verdi.

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında ele geçirilen maddeleri açıklarken, “İzmir, Tekirdağ, Gaziantep, Sakarya, Ankara, Konya, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kocaeli, Osmaniye, Amasya, Kırıkkale, Antalya, Samsun, Şanlıurfa, Elazığ, Mersin, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Van, Bitlis, Erzurum, Aksaray, Batman, Düzce, Malatya, Samsun, Bilecik, Yalova, Ordu, Trabzon, Aydın, Denizli, Kastamonu, Van, Kırşehir, Sivas, Muğla, Hakkari, Zonguldak ve Edirne olmak üzere 48 ilde düzenlenen "Narkogüç-38" Operasyonunda 6 ton 112 kg esrar, 215 kg metamfetamin, 64 kg skunk, 1 adet uzun namlulu tüfek ve 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyona 420 ekip, 963 personel ve 16 narkotik dedektör köpeği katıldı” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, bu başarılı operasyonun gençleri ve ülkenin geleceğini zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine karşı gösterilen kararlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti. Operasyonu gerçekleştiren emniyet müdürlükleri, jandarma ve askeri birimleri tebrik ederek, ülke genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.

Bu tür operasyonlar, ülkenin güvenliğini sağlamak ve halkın huzurunu temin etmek adına önemli birer adım olarak kabul ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın ve güvenlik güçlerinin gösterdiği bu kararlılık, uyuşturucu ticaretine karşı etkili bir mücadele yürütüldüğünü gösteriyor.

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