İçişleri Bakanlığı'ndan acil çağrı: 64 il için hava durumu uyarısı, turuncu ve sarı alarm!

Bu uyarılar, 44 il için turuncu, 20 il için ise sarı kodlu olarak belirlendi. Bakan Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bu uyarıları dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Turuncu ve sarı kodlu uyarıların anlamı ve etkileri

Turuncu kodlu uyarı, ciddi hava koşullarının beklendiğini ve olası risklere karşı yüksek düzeyde hazırlık yapılması gerektiğini ifade eder. Bu uyarıya tabi olan illerde çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Sarı kodlu uyarı ise hava durumunun potansiyel olarak tehlikeli olduğunu, ancak turuncu kod kadar ciddi olmadığını gösterir. Yine de bu illerde de dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması önem taşır.

Turuncu uyarı verilen iller ve alınması gereken tedbirler

Turuncu uyarı verilen iller arasında Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler de bulunuyor. Bakan Yerlikaya, bu illerde yaşayan vatandaşlara özellikle dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda çağrıda bulundu. Vatandaşların, olası çatı uçmalarına, ağaç ve direk devrilmelerine karşı hazırlıklı olmaları ve soba ile baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Sarı uyarı verilen iller ve önerilen önlemler

Sarı uyarı verilen iller arasında Adana, Aydın, Erzurum, Hatay ve Mersin gibi önemli merkezler yer alıyor. Bu illerde yaşayan vatandaşların da hava koşullarına karşı uyanık olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve hafif şiddetteki doğa olaylarına karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

AFAD ve ilgili birimlerin teyakkuz durumu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 81 ildeki AFAD Merkezlerinin ve ilgili TAMP gruplarının 7/24 esasına göre teyakkuz halinde olduğunu duyurdu. Bu hazırlık, olası acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmek için büyük önem taşıyor.