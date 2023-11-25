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İhsangazispor’un İptal Olan Maçındaki Kale Direkleri Değiştirildi

İhsangazispor’un İptal Olan Maçındaki Kale Direkleri Değiştirildi

Kastamonu'nun 1. Amatör Küme'de mücadele eden İhsangazispor'un, Taşköprüspor ile oynanan maçının iptal olmasına sebep olan kale direkleri, standartlara uygun hale getirilerek değiştirildi.

18 Kasım'da gerçekleşen karşılaşma öncesinde Taşköprüspor'un itirazı üzerine yapılan ölçümler sonucunda kale ölçülerinin standartlara uymadığı tespit edilmiş ve maç ileri bir tarihe ertelenmişti.

İhsangazispor ve Taşköprüspor Maçında Yaşanan Teknik Sorun

Maçın ardından İhsangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, önceki direkler çıkarılarak standartlara uygun olanlarla değiştirildi. Tamamlanan işlemler sonrasında kale direkleri tekrar yerlerine monte edildi. Ayrıca, hakemlerin kullanımı için stada bir adet konteyner yerleştirildi.

Standartlara Uygun Hale Getirilen Kale Direkleri

İhsangazispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Ciğerci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Stadımıza geldik, çalışmaları yerinde inceledik. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü arkadaşlarımız çalışıyor. 23 yıllık kale direklerimiz sonunda onarıldı. Ellerine sağlık güzel olmuş. İnşallah böyle bir olayla karşılaşmayız. Hakemler için de soyunma odası olarak kullanmaları için konteyner getirilmiş" dedi.

Maçın İptal Edilmesinin Ardındaki İtiraz

Bu gelişme, maçın iptal edilmesine neden olan teknik sorunun giderilmesi ve stadyumun uygun hale getirilmesiyle ilgili yapılan çalışmaları yansıtmaktadır.

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