İki ilçe arasında tansiyon yükseldi, kavga büyüdü, polis müdahale etti

Gerede ilçesinde başlayan ve Yeniçağa'ya sıçrayan bir kavga, bölge halkı arasında büyük yankı uyandırdı. İki iş arkadaşı arasında başlayan ve küfürlü sözlerle tırmanan tartışma, sabaha karşı iki ilçe arasında bir çatışmaya dönüştü.

Kahvehane Baskını Olayı

Dün gece Gerede'de başlayan kavga, bir süre sonra duruldu. Ancak, Geredeli zanlı vatandaşın, alkolün de etkisiyle arkadaşlarıyla birlikte Yeniçağa'daki bir kahveye baskın yapması olayı alevlendirdi. 11 kişinin karıştığı kavgayı yatıştırmak için Bolu'dan çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekibi olay yerine gönderildi.

Olayın Yankıları ve Gözaltılar

Yeniçağa'da yaşanan bu olay, ilçede büyük bir yankı uyandırdı. Emniyet yetkilileri, olaya karışan 11 kişiyi gözaltına alarak Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdi. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıkları bildirildi. Bu olay, Yeniçağa ilçesinde sıra dışı bir gece yaşanmasına neden oldu.

Gerede ve Yeniçağa Arasındaki ilk değil

Bu olay, Gerede ve Yeniçağa ilçeleri arasında yaşanan ilk gerginlik değil. Daha önce de Geredespor ile Yeniçağaspor arasında oynanan maçlarda kavgalı anlar yaşanmış, hatta pankart krizleri bile meydana gelmişti.