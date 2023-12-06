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  3. İlçe merkezine inen ayıya köpekler saldırmaya çalıştı: O anlar kamerada

İlçe merkezine inen ayıya köpekler saldırmaya çalıştı: O anlar kamerada

Kastamonu'da ilçe merkezine inen bir ayıya sokak köpekleri saldırmak istedi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay yine Batı Karadeniz Bölgesinde Kastamonu’nun Küre ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ilçe merkezine inen bir ayıyı gören sokak köpekleri, saldırmaya çalıştı. Kendisini korumak isteyen ayı ise köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı. Yaşanan olay sırasında bölgede bulunan vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

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Görüntülerde, köpeklerin ayıya saldırmaya çalıştığı gözüküyor. Vatandaşlar ise ayıyı korna çalarak uzaklaştırmaya çalışıyor.

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