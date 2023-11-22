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İlk belediye meclis üyesi, ilk mahalle muhtarı ve şimdide ilk Belediye Başkanı aday adayı

İlk belediye meclis üyesi, ilk mahalle muhtarı ve şimdide ilk Belediye Başkanı aday adayı

Kıbrıscık ilçesinde esnaflık yapan 49 yaşındaki 2 çocuk annesi Emine Mercan, ilk Belediye Meclis Üyeliği ve ilk kadın muhtarı olmasının ardından şimdide AK Partiden ilk belediye başkanı aday adayı olma özelliğini de sahip oldu.

Mercan, küçük ilçenin büyük öyküsünü Türkiye’ye duyuracağını söyledi.

Kadın olarak ilkleri başarmayı hedefliyor

Kıbrıscık ilçesinde her daim ilkleri yaşayan Emine Mercan’ın şimdiki hedefi Kıbrıscık Belediye Başkanı olmak. Yıllardır siyasetin içerisinde yer alan 2 çocuk annesi Mercan, küçük ilçenin büyük hizmetlere ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle AK Partiden Belediye Başkan aday adayı olduğunu söyledi.

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Dilekçesini ilçe başkanlığına verdi

Büyük hizmetler yapacağını vurgulayan Mercan, “Çocukluğumdan beri Kıbrısçık’ta yaşayan biriyim ve sorunları da yakından biliyorum. Sosyal belediyecilik gönül işidir. Bu nedenle Ak Parti’den Kıbrısçık Belediye Başkanlığı aday adaylığı için dilekçemi ilçe başkanlığına verdim” dedi.

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Bu işte de ilk olmak istiyorum

Halktan destek isteyen Emine Mercan; “Dışarıdan ilçemize gelenlerin, burası nasıl bir ilçe demek yerine, ne güzel şirin ve temiz bir ilçe demeleri için bende varım diyorum. Kıbrıscık’ın ilk kadın belediye başkanı unvanını da taşımak istiyorum. Bir esnaf olarak tüm sorunların üstesinden gelmeye adayım” açıklamasında bulundu.

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