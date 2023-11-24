İlk kez ev alacaklara kredi imkanı: Faiz oranları ne kadar?

İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik olarak yeni bir kredi paketi geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Peki konut kredisinde faiz oranları nasıl? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk ev alacaklara yönelik kredi konusuna da değinerek, BDDK ve Merkez Bankası'nın ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdığını hatırlattı. "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Daha önce belirttiğimiz düzenlemeyi şimdi uygulamaya koyduk" şeklinde konuştu.

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut alacaklara yönelik kredi kampanyasının sektör tarafından beklenen bir adım olduğunu belirtti. İlk defa ev alacak kişilerin beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, özel bankalarda faiz oranlarının 2.85 seviyelerinden başladığını ifade etti. İkinci el konutlarda kredi kullanımında sınırlamalar olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, kamu bankalarının finansman modelini geliştirmesi ve faizleri bir miktar düşürüp vadeyi uzatması beklentisinin olduğunu dile getirdi.

Konut kredisi faiz oranlarında durum ne?

Konut kredisi faiz oranlarının devlet bankalarında sınırlı olduğunu belirten Özelmacıklı, kamu bankalarının yaklaşık 300 bin TL'ye kadar finansman sağlayabildiğini, ancak özel bankalardaki oranların yüksek olduğunu söyledi. Özel bankalardaki faiz oranlarının düşürülmesi ve belirli bir miktara kadar rakamların artırılması gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, bu düzenleme çerçevesinde ilk defa satılan evlerin ve ikinci el konutların desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti.

İnşaat sektörünün motivasyona ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özelmacıklı, inşaat üreticilerinin kredilere ihtiyaç duyduğunu ve inşaat üretiminin devamı için kredilerin elzem olduğunu dile getirdi. TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe artışlar olduğunu ancak konut finansmanına ihtiyaç duyulduğunu belirten Özelmacıklı, özel bankalardaki yüksek faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Özel bankalardaki kredilerin, yeni finansman modelinde daha düşük olması bekleniyor. Daha önceki kampanyalara göre aylık faiz oranının 1.20-1.50 bandında olması temenni edilen bir durum. Ancak bu durumun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bütçe dengesi gözetilerek uygulanabilir olup olamayacağı konusunda belirsizlik bulunuyor.

Kimler başvurabilecek?

Kredilerin özellikle ilk defa konut alacaklar için kullanılması değerlendiriliyor. İkinci ev alacaklar için kredilendirme söz konusu değil. Kredi çekebilmek için kişilerin adlarına kayıtlı başka bir yerinin olmaması, belli bir süre o ilde ikamet etmeleri, taşınmazlarını belli bir süre kiraya vermemeleri ve kendi oturma amacıyla kullanmaları gibi beklentiler bulunuyor. Kredilerin artan yüksek kiralara çare olacağı düşünülüyor. Bu nedenle satılmayan, boş ve satışta olan birçok gayrimenkul bulunuyor. Konut fiyat endeksindeki gerilemenin devam ettiği gözlemleniyor. Yeni konut üretiminde maliyetlerin arttığı ve asgari ücretin artmasıyla birlikte bu durumun daha da artacağı ifade ediliyor. Bu maliyetlerin finanse edilmesinin, insanların konut sahibi olma imkanını artırabileceği düşünülüyor.