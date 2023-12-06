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İnebolu'da trafik kazasında, 8 yaşındaki çocuk yaralandı

İnebolu'da trafik kazasında, 8 yaşındaki çocuk yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, 8 yaşındaki M.Ç.'ye bir otomobil çarptı, çocuk yaralandı. Acil ekipler hızla müdahale etti, soruşturma başlatıldı. Toplum, güvenlik önlemlerinin artırılmasını istiyor.

Edinilen bilgilere göre, olay şu şekilde gerçekleşmiştir: M.K. yönetimindeki kimliği belirsiz bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçük M.Ç.'ye çarptı. Bu feci çarpışma, masum bir çocuğun yere savrularak yaralanmasına yol açtı.

Acil durum ekipleri hızla olay yerinde

Çarpmanın şiddeti, küçük çocuğun hemen tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymasına neden oldu. İhbar üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Acil müdahale ekipleri, yaralı çocuğa ilk yardımı yaparak onu İnebolu Devlet Hastanesine ulaştırdı. Durumunun daha fazla tıbbi müdahale gerektirdiği anlaşılınca, M.Ç. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Soruşturma başladı, toplum endişeli

Kazayla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldı. Kastamonu halkı ve İnebolu sakinleri, bu tür kazaların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

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