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İnebolu'da ses sistemine zulalanan nakit para yakalandı!

İnebolu'da ses sistemine zulalanan nakit para yakalandı!

İnebolu'da gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda ses sistemi içine gizlenmiş nakit para ve uyuşturucu ele geçirildi! Jandarma, şüphelileri adliyeye sevk etti. Uyuşturucu ticaretine darbe vuruldu.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Merkez ilçede H.H. isimli bir şahsın evinde yapılan aramada metamfetamin adlı uyuşturucu maddeye rastlandı.

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İnebolu'da büyük bulgu

Ancak asıl büyük bulgu, İnebolu ilçesinde gerçekleşti. N.U. ve S.İ. isimli şahıslara ait araç ve ikametlerde yapılan aramalarda kannabinoid, kubar esrar ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ancak bu operasyonun en çarpıcı detayı, şüphe üzerine arama yapılan aracın ses sistemi içerisine gizlenmiş olan 24 bin TL nakit paranın bulunmasıydı.

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Uyuşturucu ticaretine büyük darbe

Jandarma ekipleri, nakit paranın uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini değerlendirdi ve operasyon sonucunda H.H., N.U. ve S.İ. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslar, adliyeye sevk edildi ve yargılanacaklar.

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Bu önemli operasyon, uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Jandarma, uyuşturucu madde ticareti yapanları bulup adaletin önüne çıkarmaya devam ediyor.

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