İngiliz Resmi Haber Ajansı BBC Türkçe Servisi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan manşet yaptı

Dünyanın en prestijli haber ajanslarından birisi olan BBC’nin Özcan hakkında yayınladığı analiz haberi en çok okunanlar listesine girdi.

BBC Türkçe servisini hazırladığı analiz de, “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı affetti: Yerel seçimlerde yeniden aday olabilecek mi?” denildi.

Dönüş kararı oy çokluğuyla alındı vurgusu

CHP Parti Meclisi (PM), Mayıs seçimlerinden sonra, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bayrak açmasının ardından partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a partiye dönüş yolunu açtı. CHP’nin "100. yıl affı" kararı doğrultusunda partiye "bağışlanma" talebinde bulunan Özcan’ın bu talebi, önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ardından da esas karar verici organ olan PM tarafından "oy çokluğuyla" kabul edildi.

Bolu adayı Özcan mı?

CHP yönetiminin Özcan’ı, seçilme olasılığı yüksek görüldüğü için yeniden aday göstermesi bekleniyor. Özcan da, üyelik güncellemesi tamamlandıktan sonra en kısa sürede adaylık başvurusu yapacağını açıkladı. CHP PM toplantısında ayrıca, belediye başkan adaylığı başvurularının 5 Aralık’a uzatılması, tüzük kurultayının da ertelenerek, 6,7,8 Eylül 2024 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

PM’de 13 üye ret oyu kullandı

PM toplantısında, başvuranların tamamının bağışlanma talebi kabul edilerek, partiye dönüş yolları açıldı. Edinilen bilgiye göre PM’de yapılan oylamada 43 üye Özcan’ın dönüşü yönünde oy kullanırken 13 üye "ret" oyu kullandı. Bazı PM üyeleri, Özcan’ın, parti yöneticileri ve milletvekillerine yönelik hakaret içeren açıklamalarını eleştirerek, partiye dönüşüne izin verilmemesini istedi.

Özcan’a kadınlar karşı çıktı

Bazı kadın PM üyeleri ise Özcan’ın kadınlara yönelik cinsiyetçi ve göçmenlere yönelik "ırkçı" söylemini eleştirerek partiye dönüşünü doğru bulmadıklarını ifade ettiler. Özcan'ın AKP'li bir kadın belediye meclis üyesi ile ilgili ifadeleri kadın örgütlerinin tepkisini toplamıştı.

Üç kez disipline sevk edildi

Bolu milletvekiliyken, 2019’da Bolu Belediye Başkanlığı’na aday olan Tanju Özcan, CHP’nin yıllar sonra bu ilde belediye başkanı çıkarmasını sağladı. Ancak Özcan’ın, özellikle Suriyeli göçmenlere yönelik uygulama ve açıklamaları kamuoyunda tartışma yarattı. Su ve katı atık bedelinin yabancı uyruklulara 10 kat zamlı uygulanacağı açıklamaları nedeniyle hakkında savcılıkça soruşturma da başlatılan Özcan, kadınlara yönelik söylemleri nedeniyle iki kez disipline sevk edildi.

Bir kez uyarı ve bir kez de geçici ihraç cezası aldı

Özcan, tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadınla anısını anlatırken kullandığı ifadeler nedeniyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından "uyarı" cezası verilen Özcan, 16 Mayıs 2022 tarihli Belediye Meclis toplantısında AKP’li belediye Meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri nedeniyle de bir yıl partiden uzaklaştırma cezası aldı.

Üçüncü ceza kesin ihraç cezası oldu

Tanju Özcan’ın partiden ihracını başlatan süreç ise 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra, Kılıçdaroğlu yönetimine bayrak açmasıyla başladı. 28 Mayıs seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan istifa etmemesini protesto için "değişim ve adalet" sloganıyla Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş başlatan ve parti yönetimine yönelik sert ifadeler kullanan Özcan, 22 Haziran 2023’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Tam dört ayda geri döndü

Özcan, 26 Temmuz’da parti suçu olarak tanımlanan, "programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davrandığı" ve "partide aldığı görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle partiden ihraç edildi. Özcan, bu karara sosyal medyadan paylaştığı "Başkaldırıyorum" mesajıyla tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu’da affetti

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özcan ve başvuran diğer 12 partilinin PM tarafından affedildiğini açıkladı. Gazetecilerin sorusu üzerine Yücel, Genel Başkan Özgür Özel’in, Tanju Özcan dosyası PM’de görüşülmeden önce eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiğini ve bu görüşmenin "olumlu geçtiğini" söyledi.

Karar sonrası Ankara’nın yolunu tuttu

MYK toplantısı devam ederken sosyal medya hesabından "Biraz önce ‘Baba Evine’ dönüş talebim ile ilgili konunun bugün CHP MYK’sı ve Parti Meclisi’nin gündemine geleceğini memnuniyetle öğrendim. Yaşanan bu süreçte başarı odaklı bir siyasetçi olarak, paylaşımlarım ve söylemlerim sebebiyle istemeden kırdığım ve üzdüğüm partililerimizden helallik istiyorum. Bundan sonra partimizin yerelde ve genelde başarısı için daha çok çalışacağım… Her şey çok daha güzel olacak" paylaşımı yapan Özcan, daha sonra CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Yeniden adaylığını açıkladı

Parti Meclisi'nin kararının kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Özcan, yeniden Bolu Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu söyledi. Af talebinin kabul edilmesi üzerine üyeliğinin güncellenmesinin ardından en kısa sürede adaylık başvurusunu yapacağını belirten Özcan, kendisinden başka da belediye başkan adayı olmadığını söyledi. Geçmiş dönemde yaptığı eleştirilerin eski yönetimle ilgili olduğunu, hiçbirinin kişisel olmadığını söyleyen Özcan, "Artık ileri bakmaktan yanayım" dedi.

Özcan, Kılıçdaroğlu için ne dedi?

Seçim sonrası sert bir şekilde eleştirdiği Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirmediğini ancak gerçekleştirmesinin önünde de bir engel olmadığını belirten Özcan, "Görsem saygıda, sevgide kusurda bulunmam" dedi.

Özcan aday gösterilecek mi?

Tanju Özcan’ın özellikle göçmenlere yönelik sözleri ve kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemleri parti içinde de tepkiye yol açmıştı. Ancak, Özcan Bolu’da oldukça etkili ve kamuoyu desteğine sahip bir isim. CHP’ye yıllar sonra belediye başkanlığını kazandıran Özcan dışındaki bir isimle partinin yeniden belediye başkanlığını alması kolay görülmüyor. O nedenle Özcan’ın CHP’ye dönüşüne vize veren parti yönetiminin, 2024 yerel seçimlerinde de Özcan’ı aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor.