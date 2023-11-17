İnternet üzerinden sahte araç ilanlarıyla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu suçluya yönelik yoğun bir operasyon başlattı ve sonunda başarılı bir şekilde sonuçlandırdı.

Dolandırıcının suç modus operandi, ikinci el araç alışverişi yapmak isteyen insanları hedef alıyordu. Sahte araç ilanları, sosyal medya siteleri ve ikinci el alışveriş platformları üzerinden yayınlanarak kurbanları çekiliyordu. Ardından, kurbanlardan "kaparo" adı altında ön ödeme talep ediyordu. Ancak bu ön ödemelerin ardından dolandırıcı kayıplara karışıyordu.

Antalya'da yakalanarak adaletin önüne çıkarıldı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu dolandırıcının Antalya'da bulunduğu tespit edildi. Hızlı ve başarılı bir operasyon sonucu şüpheli gözaltına alındı. Üst aramasında ise çeşitli suçlarda kullanılmış 1 cep telefonu, 4 sim kart ve 7 banka kartı ele geçirildi.

55 Dolandırıcılık olayından aranan şahıs tutuklandı

Dolandırıcının Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesiyle yapılan işlemlerde, 2. el araç sitelerinde paylaştığı sahte araç ilanlarına başvuran toplamda 55 kişiyi "kaparo" adı altında dolandırdığı ortaya çıktı. Bu 55 kişinin 11'i Kastamonu'da yaşarken, geri kalanlar farklı bölgelerden gelmişti. Şahsın toplamda 37 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 18 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlendi.

Dolandırıcı adaletin karşısına çıkarıldı

Gözaltındaki dolandırıcı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, suçlamalarla ilgili tutuklandı.