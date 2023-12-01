iPhone Fiyatları, iPhone Telefon Fiyatları, Yeni iPhone 15 Modellerinde Fiyat Artışı: Apple Ürünlerine Zam Geldi

Henüz 2 buçuk ay önce tanıtılan bu modellerin fiyatlarına yapılan zamla birlikte, özellikle en üst segmentte yer alan iPhone 15 Pro'nun fiyatı dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.

iPhone 15'in Başlangıç Fiyatı 53.999 TL'ye Yükseldi

Türkiye'nin en pahalı telefonu olma özelliğini taşıyan iPhone 15'in başlangıç fiyatı, 49.999 TL'den 53.999 TL'ye yükseldi. Bu artışın ardında döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve maliyetlerdeki artışların etkisi olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar, daha yüksek bir fiyat etiketiyle karşılaşmalarının yanı sıra, modeller arasındaki fiyat farklarının da arttığını gözlemleyebilirler.

iPhone 15 Pro: 100 Bin TL'lik Fiyat Etiketiyle Dikkat Çekiyor

Özellikle teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen iPhone 15 Pro'nun en üst modeli, 1 Aralık 2023 itibarıyla 100 bin TL seviyesine kadar yükseldi. Bu, Türkiye'de satışa sunulan cep telefonları arasında görülmemiş bir fiyat noktasını temsil ediyor. iPhone 15 Pro'nun 1 TB depolama alanına sahip modeli, 91.499 TL'ye ulaşarak üst düzey teknolojiye olan talebin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor.

Güncel iPhone 15 Fiyatları: Hangi Model Ne Kadar?

1 Aralık 2023 tarihine ait güncel iPhone 15 fiyatları şu şekilde sıralanmaktadır:

iPhone 15 128 GB: 53.999 TL

iPhone 15 256 GB: 58.499 TL

iPhone 15 512 GB: 66.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB: 61.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB: 66.499 TL

iPhone 15 Plus 512 GB: 74.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB: 69.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB: 74.499 TL

iPhone 15 Pro 512 GB: 82.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB: 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB: 82.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB: 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB: 99.999 TL

Bu fiyatlar, Apple'ın teknolojiye olan yatırımını sürdürdüğü bir dönemde, kullanıcıların cihazlarını yenileme kararı alırken dikkate almaları gereken önemli bir faktör haline gelmiştir.

Apple Fiyat Politikasındaki Değişim ve Kullanıcı Tepkileri

Apple'ın iPhone 15 serisi fiyatlarındaki bu artış, şirketin ekonomik koşullara ve maliyetlere uyum sağlama çabalarını yansıtıyor. Ancak, bu yüksek fiyatlar beraberinde kullanıcı tepkilerini de getiriyor. Özellikle teknoloji meraklıları, sundukları yeniliklere rağmen, fiyatların daha erişilebilir olmasını bekliyor. Apple'ın gelecekteki hamleleri ve kullanıcı taleplerine yanıtı, teknoloji dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eden herkes için merak konusu olacak.