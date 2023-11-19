İŞKUR’dan evden çalışarak 12 bin TL kazanma imkanı! Nasıl başvuruluyor?

İŞKUR, özellikle evden çalışmak isteyen kadınlar için yeni bir iş imkanı sunuyor. Evden paketleme işi yaparak 12 bin TL kazanmak istemez misiniz? Peki İŞKUR evden paketleme işine nasıl başvurulur? İşte detaylar...

Evde paketleme işi, şirketlerin personel maliyetlerini azaltmalarına yardımcı olan bir uygulama. Aynı zamanda, birçok kişiye istihdam fırsatı sunan bir alan olarak öne çıkıyor. Özellikle ev hanımları, ek gelir elde etmek amacıyla evde paketleme işini tercih ediyor. Bu iş, İŞKUR tarafından sağlanan güvenilir bir istihdam fırsatı olarak değerlendiriliyor.

İŞKUR, ek gelir elde etmek isteyenlere yönelik yeni paketleme işçisi alımlarıyla bir fırsat sunuyor. Bu ilanlar, evde çalışmak isteyen kadınlara özellikle hane gelirlerine katkı sağlama imkanı tanıyor.

İŞKUR'un resmi web sitesinde yayımlanan paketleme işçisi ilanları, katılımcılara 12 bin TL'ye kadar ödeme imkanı sunuyor. İlgilenenler, detaylı bilgi ve başvuru şartları için İŞKUR'un resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

Evden paketleme işine nasıl başvurulur?

Evde paketleme işine başvurmak isteyenler, İŞKUR'un resmi web sitesindeki ilanları incelemeli. Bunun için https://www.iskur.gov.tr adresine giderek ana sayfadaki 'İş Arama' bölümüne tıklamaları gerekiyor. Açılan sayfada 'Evde Paketleme' kelimesini yazarak bu kriterlere uygun ilanlar listelenecek. İlginizi çeken ilanları inceledikten sonra başvuru şartlarını, maaşını ve nitelikleri kontrol ederek başvuruda bulunulabilir.

İŞKUR başvuru sonucunuzu nereden öğrenebilirsiniz?

Başvuruda bulunmadan önce İŞKUR üzerinden kayıtlı olmanız gerekiyor. Kayıtlı değilseniz, gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İlgili firma ya da kurum, başvurunuzu değerlendirdikten sonra size geri dönüş yapacaktır. Değerlendirmeleri, İŞKUR hesabınız üzerinden takip edebilirsiniz.

Evde paketleme işi, özellikle ev hanımları tarafından tercih edilen bir ek gelir kaynağıdır ve ev bütçesine destek sağlar. Aynı zamanda, firmalar için de avantajlı olan bu iş, personel ihtiyacını ve maliyetlerini azaltma konusunda etkilidir. Evden çalışmak isteyenler için paketleme işi, uygun bir gelir kaynağı olabilir.