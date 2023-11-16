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İŞKUR’dan sınavsız ve mülakatsız bekçi alımı! KPSS'siz bekçi olmak için şartlar neler? Nasıl başvuru yapılıyor?

İŞKUR’dan sınavsız ve mülakatsız bekçi alımı! KPSS'siz bekçi olmak için şartlar neler? Nasıl başvuru yapılıyor?

İŞKUR tarafından duyurulan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanlarına başvuracak adayların, belirli şartları karşılamaları gerekiyor. Sınavsız ve mülakatsız bekçi olmak isteyen adaylar için gereken tüm detaylar haberimizde... İşte bekçi olma şartları...

İŞKUR tarafından duyurulan bekçi alım ilanları, iş arayanlar arasında büyük ilgi uyandırıyor. Özellikle Çarşı ve Mahalle Bekçisi pozisyonları için açılan ilanlar, geniş bir başvuru kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu ilanlar, KPSS şartı ve mülakat süreci olmadan başvuru yapma imkanı sunuyor.

İşte bekçi olmak isteyenler için tüm detaylar...

Bekçi olmak için gerekli şartlar neler?

Şu an için bekçi alımları özel sektör tarafından gerçekleştirildiği için KPSS şartı aranmıyor. Kamu kurumları tarafından yapılan bazı ilanlarda ise KPSS puanı gerekliliği bulunabiliyor. Ancak özel sektör alımlarında KPSS puanı veya ayrı bir mülakat süreci talep edilmiyor. 18-56 yaş arasındaki vatandaşlar arasında, özellikle vardiyalı ve sürekli ayakta çalışmaya uygun olan adaylar aranıyor.

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Bekçi olabilmek için nereye başvuru yapılır?

Bekçi alım ilanları, bekçi olmak isteyen bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Bekçilik iş ilanı ile ilgili başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Adayların bu süreçte gerekli şartları dikkatlice incelemeleri önemli. Başvuruda bulunan kişinin genel ve özel şartlar, güvenlik soruşturması, eğitim ve fiziksel yeterlilik gibi kriterlere uygun olması gerekir. Bu şartları karşılıyorsanız ve mülakat sürecine hazırlıklıysanız başarı şansınızı artırabilirsiniz.

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Bekçilik için başvuru tarihleri ne zaman?

İŞKUR üzerinden bekçi alımı için başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren genellikle 1 hafta içinde gerçekleşir. Ancak farklı ilanlar için başvuru süreleri değişebilir. Başvuru yapmak isteyen adaylar, ilanların son başvuru tarihlerine İŞKUR'un açık iş ilanları sayfasından ulaşabilirler. İŞKUR'un güncel ilanlarından başvuru yapmak istediğiniz pozisyonları inceleyebilirsiniz.

Bekçi alım sürecinde adayların dikkate alması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Öncelikle başvuruların hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanması son derece önemlidir. Ayrıca, İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda kişisel bilgilerin güncel ve doğru olması gereklidir. Başvuru sürecini yakından takip ederek başvurunuzun durumunu gözden geçirebilirsiniz.

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