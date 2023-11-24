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İŞKUR'un yenilikçi hamlesi: Türkiye Genelinde İstihdam Stantları

İŞKUR'un yenilikçi hamlesi: Türkiye Genelinde İstihdam Stantları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizlikle mücadelede yeni bir strateji benimsiyor. Ülke genelinde, özellikle genç iş arayanlara yönelik olarak 81 ilde stantlar açmayı planlıyor.

Bu hamle, iş arayanlar ve işverenler arasında etkili bir köprü kurmayı ve Türkiye'deki istihdam oranlarını artırmayı hedefliyor.

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İŞKUR Stantlarının Stratejik Konumları

İŞKUR, hizmetlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmak için stratejik noktalarda stantlar açacak. Bu stantlar; valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, üniversiteler, alışveriş merkezleri, oda ve borsalar, stadyumlar, festivaller ve fuar alanları gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde konumlandırılacak. Bu yerleşimler, İŞKUR'un hizmetlerinin daha fazla vatandaşa ulaşmasını sağlayacak.

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Genç İş Arayanlara Özel Odak

İŞKUR'un bu yeni girişimi, özellikle genç iş arayanlara odaklanıyor. Stantlar aracılığıyla, İŞKUR’a henüz kayıt olmamış gençler ve diğer vatandaşlarla doğrudan iletişime geçilecek. Bu sayede, İŞKUR'un sunduğu fırsatlar ve hizmetler gençler arasında daha bilinir hale gelecek ve genç işsizliğiyle mücadelede önemli bir adım atılmış olacak.

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İŞKUR Hizmetlerinin Erişilebilirliği Artıyor

Bu stantlar sayesinde, İŞKUR'un hizmetlerine erişim artacak ve daha fazla vatandaş bu hizmetlerden yararlanabilecek. İŞKUR, iş arayanlar ile açık iş pozisyonlarını eşleştirmek için çeşitli hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerin daha geniş bir kitleye ulaşması, hem iş arayanlar için hem de işverenler için büyük bir fırsat yaratıyor.

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İstihdamın Geleceği İçin Önemli Bir Adım

İŞKUR'un bu faaliyetleri, Türkiye genelinde istihdamın artırılmasına önemli bir katkı sağlayacak. İş arayanlar ve işverenler arasında etkili bir köprü kurarak, iş gücü piyasasının daha verimli ve etkin bir şekilde işlemesine yardımcı olacak. Bu girişim, özellikle gençlerin iş bulma süreçlerini kolaylaştıracak ve Türkiye ekonomisine olumlu katkılarda bulunacak.

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