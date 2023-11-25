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İstanbul Merkezli Kahramanlar-29 Operasyonu: Bakan Yerlikaya Liderliğindeki Başarılı Çalışma

İstanbul Merkezli Kahramanlar-29 Operasyonu: Bakan Yerlikaya Liderliğindeki Başarılı Çalışma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı düzenlenen "Kahramanlar-29 Operasyonu" çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 39 kişinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon, terörle mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak dikkat çekerken, güvenlik güçlerinin koordineli ve etkili çalışmasıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Merkezli Operasyon: Bakan Yerlikaya, Kahramanlar-29 Operasyonu'nda 39 Teröristin Yakalandığını Açıkladı

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İstanbul'da 17 ilçede, Diyarbakır'ın Silvan ve Yenişehir ilçelerinde, ve Bolu'da bir adreste eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda terör şüphelisi 39 kişi gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşarak, terör örgütleri ve iş birlikçilerine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü vurguladı.

Eş Zamanlı Operasyon: Diyarbakır ve Bolu'da Gerçekleştirilen Kahramanlar-29 Operasyonu Detayları

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Operasyon kapsamında yapılan ev aramalarında ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Bu malzemeler, güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki titiz çalışmasının bir sonucu olarak değerlendirildi.

Gözaltı ve Malzeme Ele Geçirme: Operasyonda Teröristlerin Evlerindeki Aramaların Sonuçları

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Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik ederken, milletin dualarının güvenlik güçleriyle olduğunu ifade etti. "Terörle mücadelemizde son terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleriyle operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'dan Tebrik: Operasyonu Gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi Tebrik Ediyorum

Bu operasyon, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını ve güvenlik güçlerinin etkinliğini gösteren bir örnek olurken, hükümetin terör örgütlerine ve destekçilerine karşı sürdürdüğü kararlı politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Bu tür operasyonlar, ülkenin iç güvenliğini sağlama ve vatandaşların huzurunu koruma adına atılan önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

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