İstanbul'da Usulsüz Evlilik Şebekesine Yönelik Operasyon: Detaylar ve Yakalanan Şüpheliler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, usulsüz evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurularını organize eden şebekeyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Operasyonda, aralarında 4 nikah memuru, danışmanlık şirketi sahipleri, tercümanlar ve organizatörlerin bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Şebekenin Ana Unsurları: Nikah Memurları ve Organizatörler

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şebekenin kilit isimleri belirlendi. Türkiye'de kaçak olarak yaşayan yabancı uyruklu bireylerden usulsüz evraklar alarak para karşılığında nikah kıyan 4 nikah memuru tespit edildi. Ayrıca, Fas ve Suriye kökenli organizatörlerin de bu illegal faaliyetin içinde yer aldığı belirlendi.

Nikah Memurları ve Kaçak Evraklarla Para Karşılığında Nikah Kıyma İddiaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkan detaylara göre, nikah memurları Osman Şener K., Ferdi B., Eyüp Y. ve Mustafa K., kaçak olarak Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu bireylerden aldıkları usulsüz düzenlenmiş evraklarla para karşılığında nikah kıydıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Danışmanlık Şirketleri ve Sahte Evlilik Organizasyonları

Danışmanlık şirketi sahipleri Murat E., Yıldız U., Remzi B., Fas uyruklu Lamyaa G., Suriye asıllı Fares A. ve Fas kökenli Naıma B., sahte evlilik işlemlerini organize ettikleri gerekçesiyle operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler arasında yer aldı. Bu kişilerin, yabancı uyruklu bireylerle Türk vatandaşları arasında sahte evlilik süreçlerini yönettikleri belirlendi.

Tercümanlık Hizmeti ve İşlemlerdeki Rolü

Operasyonun önemli unsurlarından biri de şebekenin içinde yer alan "tercüman" olarak faaliyet gösteren Metin D. oldu. Metin D.'nin, yabancılar ile Türkler arasındaki işlemlerde tercümanlık yaptığı ve bu süreçte şebekeye destek sağladığı tespit edildi.

Aramalarda Ele Geçirilen Deliller ve Nakit Paralar

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kısa, uzun, aile, öğrenci ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleri ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 270 euro, bin 440 dolar, 930 sterlin ve 80 bin lira nakit para ele geçirildi.

Bu operasyon, Türkiye'de usulsüz evlilik ve vatandaşlık başvurularına karşı önemli bir adım olarak değerlendirilirken, güvenlik birimlerinin bu tür illegal faaliyetlere karşı kararlı mücadelesi devam ediyor