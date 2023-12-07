İstanbul’dan aldıkları 46 gram uyuşturucu ile yolcu otobüsünde yakalandılar hayatları karardı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, bir otobüste seyahat eden iki kişi sırt çantasında 46 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. İşte detaylar:

Cezalar Kesildi

Yakalanan iki kişi, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılandılar. Abdussamed Ay ve Metin Altın, son kez hakim karşısına çıktılar ve mahkeme tarafından her ikisine de 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Suçu Kabul Etti

Tutuklu sanıklardan Abdussamed Ay, uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul etti ve şunları söyledi: "Uyuşturucu almak için arkadaşım Metin Altın ile Aksaray’dan İstanbul’a geldik. 46 gram uyuşturucu maddesini ben satın aldım. Arkadaşımın uyuşturucu ile alakası yok. O sadece benimle birlikte içecekti. Ben bu işin ticaretini yapmıyorum. İçeceğim miktar kadar aldım. Satıcı değil içiciyim."

Suçsuz Olduğunu İddia Etti

Tutuklu tanıklardan Metin Altın ise suçsuz olduğunu iddia ederek şunları belirtti: "Ben sadece Ay'a arkadaşlık ettim. Aldığı uyuşturucuyu bana içirtecekti. İstanbul dönüşü Bolu’da yapılan yol uygulamasında Ay’ın sırt çantasından 46 gram uyuşturucu çıktı. Benim hiçbir alakası yoktur."

Mahkeme her iki sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına hükmetti ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.