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İşyeri kira artış tavanı belli oldu

İşyeri kira artış tavanı belli oldu

Kasım ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Aralık ayında işyerleri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,40 gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Kasım ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde gerçekleşti.

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Ekim ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 olarak kaydedildi

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

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