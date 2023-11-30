İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türkeş: CHP Liderinden Gelen İş Birliği Teklifi ve Pazartesi Günü Alınacak Kararlar

Türkeş, burada düzenlediği basın toplantısında yerel seçimleri değerlendirdi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı iş birliği teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Özel'in İYİ Parti'ye Yaptığı Teklif: İş Birliği mi İttifak mı?

Taş, Yozgat'ta gerçekleşen görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Anladığım kadarıyla genel başkanla birebir konuşmadım ama ittifak değil de belki belli yerlerde galiba iş birliği teklifinde bulundu Sayın Özel, belli şehirlerde ya da belli bölgelerde." Türkeş, bu teklifin kesin bir ittifak olmadığını, belirli bölgelerde iş birliği yapılabileceği şeklinde anlaşıldığını belirtti. Ancak net bir bilgi olmadığını vurgulayarak, genel başkanın yetkili organları topladığını ve kararın bu çerçevede alınacağını ifade etti.

İYİ Parti'nin İlçe Adayları ve Genel İdare Kurulu Kararı

Türkeş, İYİ Parti'nin mevcut stratejisi hakkında da bilgi verdi. "Genel İdare Kurulumuz hür ve müstakil girme konusunda bir karar aldı. 81 ilde, her ilçede ve beldede İYİ Parti kendi adayını çıkaracaktı ve çıkarmaya da devam ediyoruz." diye konuştu. Türkeş, 46 ilçenin şu ana kadar açıklandığını ve çarşamba günleri yapılan grup toplantılarında ilçe adaylarının duyurulduğunu ifade etti.

Pazartesi Günü Netleşecek Kararlar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, CHP lideri Özgür Özel'in teklifi ve partinin yol haritasıyla ilgili netleşmenin pazartesi günü olacağını söyledi. "Özel’in ne dediğini orada ben de bizatihi duyacağım. Ve karar organlarımız ne diyecek, ne yapacak? Ona göre yolumuza ya aynı kararla devam edeceğiz ya da bilmiyorum, böyle lokal iş birlikleri ya da neyse ben şu anda tam bilmiyorum. Onun değerlendirmesi pazartesi günü netleşecek."

Bu açıklamalar, siyasi partiler arasındaki olası iş birliği girişimlerini ve seçim stratejilerini değerlendirme noktasında önemli ipuçları sunuyor. İYİ Parti'nin pazartesi günü alacağı kararlar, siyasi arenadaki dengeleri etkileyebilir.