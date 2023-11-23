İYİ Parti'den İstifa Eden Adnan Beker: Meral Akşener'in İddialarına Yanıt ve Parti İçi Çalkantılar

Adnan Beker, Akşener'in söz konusu iddialarda kastettiği kişinin kendisi olmadığını belirtti ve ilgili kişinin açıklanmasını ya da Akşener'in istifa etmesini talep etti.

İYİ Parti Milletvekili Adnan Beker, Akşener'in İddialarını Reddediyor

Beker, basın toplantısında, iddiaları medyadan öğrendiğini ve Genel Başkan Akşener'in bahsettiği kişinin kendisi olmadığını savundu. Ayrıca, Meral Akşener'e çağrıda bulunarak, iddia edilen kişiyi 29 Kasım'da yapılacak grup toplantısında açıklama yapmaya davet etti.

Eğer Akşener bu konuda bir açıklama yapmazsa, istifa etmesi gerektiğini vurgulayan Beker, bu tür iddialarla çamur at izi kalsın anlayışının bir genel başkanlık için uygun olmadığını ifade etti.

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Adnan Beker, toplantıda şu sözleri dile getirdi: "Genel Başkan'ın söylediği kimse Çarşamba günü grup toplantısında onu açıklasın. Bensem beni açıklasın. Eğer bu iddia benimle alakalı değilse çıksın bunu düzeltsin. Düzeltmezse genel başkanlıktan istifa etsin. Öyle çamur at izi kalsın diye bir genel başkanlık olmaz."

Beker ayrıca, Akşener'in bu iddiaların kaynağı konusunda net bir açıklama yapmaması durumunda istifa etmesi gerektiğini savundu. Kendisinin partinin kurucusu ve genel idare kurulu üyesi olarak uzun süredir hizmet verdiğini belirten Beker, partinin çıkarlarına zarar vermemek adına bu iddiaların doğruluğunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

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Ayrıca, Adnan Beker, HDP ile PKK arasında bir ittifakın kazanamayacağını söyledikten sonra hedef haline geldiğini ve Meral Akşener'in dedikodulardan etkilendiğini iddia etti. Parti içinde Akşener'e yakın bir ismin taciz iddialarıyla suçlanmasının partiyi olumsuz etkilediğini belirten Beker, bu durumun partinin itibarına zarar verdiğini ifade etti.

Adnan Beker, aynı zamanda AKP'den teklif aldığı iddialarını yalanlayarak, böyle bir görüşmenin olmadığını belirtti. Ankara siyasetinde etkili olduğunu ve tabanının bulunduğunu dile getiren Beker, çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.