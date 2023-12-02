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Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu Gölcük Tabiat Parkı görselini yayınladı

Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu Gölcük Tabiat Parkı görselini yayınladı

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Bolu, bu kez İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesapları aracılığıyla tanıtıldı.

Gölcük Tabiat Parkı'nın muazzam manzarasıyla ilgili yapılan paylaşım, halka yöneltilen bir soru ile dikkat çekti.

Gölcük Tabiat Parkı’nın Büyüleyici Manzarası

Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu'nun en tanınır doğal merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı'nı sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Büyüleyici manzara eşliğinde, parkta görev yapan bir jandarma subayı, bir jandarma astsubayı ve bir uzman çavuşun fotoğrafları halkla paylaşıldı.

“Jandarma Her Yerde” Sloganıyla Bolu Tanıtımı

Bolu'nun doğal güzelliklerini vurgulayan Jandarma Genel Komutanlığı, paylaşımın altına eklediği "Jandarma her yerde" sloganıyla dikkat çekti. Bu özel anın bir parçası olan 3 personelin fotoğraflarıyla birlikte, halka Bolu'nun hangi tabiat parkında oldukları sorusu yöneltildi. Sorunun cevap bölümüne A- Gölcük Tabiat Parkı/Bolu, B- Karagöl Tabiat Parkı/Ankara ve C- Ulugöl Tabiat Parkı/Ordu şıkları neklendi.

Doğal Güzelliklerini Tanıma Fırsatı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu etkileşimli tanıtımı, Gölcük Tabiat Parkı'nın ismini ve bulunduğu ili tahmin etmeye yönelik 3 soruyla zenginleştirildi. Halkın katılımını teşvik eden paylaşım, Bolu'nun doğal güzelliklerini daha yakından tanıma fırsatı sundu.

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