Japon deprem uzmanı “Yapı denetimi zorunlu hale gelmeli”

Düzce Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Topluluğu (DÜMİTO) tarafından düzenlenen Deprem Semineri'nde, Yüksek İnşaat Mühendisi, Mimar ve Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, Moriwaki, Türkiye ve Japonya arasındaki deprem felaketlerini önleme konusundaki farklılıkları ele alan bir sunum gerçekleştirdi.

Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin ve Japonya'nın geçmişteki depremlerine odaklanarak, Türkiye'nin en büyük depreminin 7.9, Japonya'nınki ise 9.0 şiddetinde olduğunu belirtti. Moriwaki, yapı denetiminin zorunlu hale gelmesi, sismik izolatör, eğitim ve tatbikat gibi konulara vurgu yaparak, önceden alınması gereken önlemlerin önemini vurguladı. Ayrıca, yaşam üçgeninde bulundurulması gereken acil malzemeler hakkında da bilgi verdi.

Seminerin sonunda, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Büşranur Güleç Demirel tarafından Moriwaki'ye plaket takdim edilirken, DÜMİTO Topluluk Başkanı Benan Aydemir tarafından teşekkür belgesi verildi. Bu etkinlik, öğrencilere deprem konusunda bilgi edinme ve uzmanlarla doğrudan etkileşimde bulunma fırsatı sağlayarak, deprem bilinci oluşturmaya yönelik önemli bir adım oldu.