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Kadın hasta diş hastanesinde diş doktoruyla tartıştı, olay karakolluk oldu

Kadın hasta diş hastanesinde diş doktoruyla tartıştı, olay karakolluk oldu

Bolu Diş Sağlığı Hastanesi'nde, bir kadın hasta ile diş doktoru arasında diş çekimi nedeniyle yaşanan bir tartışma olayı, polis ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sonuçlandı.

Tartışma kanal tedavisi sırasında yaşandı

Olay, Kalıcıkonutlar Diş Hastanesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir sığınma evinden sevk

edilen kadın hasta, diş kanal tedavisi işlemi sırasında diş doktoruyla arasında bir tartışma başlattı. Diş doktoru, kanal tedavisi gerektiğini ve uyuşturma işlemi için iki farklı yöntem olduğunu nazik bir şekilde açıklamaya çalıştı. Ancak kadın hasta, doktora "Siz ne iş bilmez insanlarsınız?" şeklinde tepki gösterdi.

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Tartışma Polise Bildirildi

Tartışma, kadın hastanenin koridorlarında yükselen bağırışlarla devam etti. Kadın hasta, durumu polise bildirdi. Polis, hastaneye asayiş ekibi gönderdi. Aynı zamanda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de olaya müdahil oldu. Kadın hasta, diş doktorundan şikayetçi olduğunu ifade ederek, olay karakola taşındı. Olayın sadece sözlü bir tartışma olduğu ve fiziksel bir saldırının olmadığı belirtildi.

Bu olay, hastane içerisinde yaşanan bir anlık gerginlik olarak değerlendirildi.

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