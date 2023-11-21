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Kafkametler gemisi enkazı, yerli ve milli teknolojiyle keşfedildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fırtına nedeniyle sürüklenen ve batan Kafkametler Gemisi yerli ve milli su altı görüntüleme cihazı ile aydınlatıldı. Türk mühendislerinin geliştirdiği bu devrimsel cihaz, geminin ve hayati yaşam alanlarının yeri aydınlatıldı

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan trajik kazanın ardından, 12 mürettebatı ile derin sulara gömülen gemi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Metin Usta, geminin aşçısı, üzücü bir şekilde cansız bedeniyle kıyıya vurdu. Kayıp 11 mürettebat için havadan helikopter ve uçaklar, denizden botlar, karadan ise termal kameralı ekiplerin titiz çalışmaları devam ediyor.
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Yeraltı görüntüleme cihazı ve kullanım alanları

Nurettin Akpınar, yeraltı görüntüleme cihazları eğitmeni, geminin konumu ve hayatta kalma bölgesini tespit etmek için erken saatlerde olay yerine geldi. Akpınar, bu cihazların deprem gibi büyük felaketlerde insanların canlı veya cansız aranmasında da kullanıldığını belirtti. Cihazlar, termal ve manyetik sensörlerle donatılmış olup, 50 metreye kadar derinlikte nesneleri tespit edebiliyor.

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Nokta atışı tespit: enkazın yeri belirlendi

Akpınar, sabah saatlerinde Ereğli'ye gelerek, bir buçuk saat içinde geminin enkazına ulaştıklarını açıkladı. Enkaz, karadan 80 metre uzaklıkta ve su yüzeyinden 8.5 metre derinlikte bulundu. Ekipler, geminin yaşam odasını nokta atışıyla tespit etti ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştı.

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Kafkametler gemisi faciası: bir ulusun gözü kulağı Ereğli'de

Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, Kafkametler Gemisi'nin mürettebatı için dua ediyor. Bu trajik olay, denizcilik güvenliği konusunda önemli soruları gündeme getiriyor. Gemi kazalarının önlenmesi ve arama kurtarma çalışmalarının daha etkin yürütülmesi için yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi, bu olayın ardından daha da önem kazanıyor.

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