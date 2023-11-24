Kafkametler ve Pallada gemilerinin fırtınadaki mücadelesi: Karadeniz'de hayatta kalma çabası

19 Kasım'da Karadeniz'de meydana gelen şiddetli fırtına, iki kargo gemisi Pallada ve Kafkametler'i ciddi bir tehlikeye sürükledi. Saatte 120 kilometreyi aşan rüzgarlar ve yüksek dalga boyutları, gemilerin kontrolünü zorlaştırdı.

Pallada'nın acil yardım çağrısı: sahile sürüklenen gemi

Pallada gemisinin kaptanı Ümid Hasanov'un yürek burkan çağrısı, geminin kritik durumunu ortaya koydu. "Durum kritik. Lütfen yardım edin," diyen Hasanov, geminin ikiye bölündüğünü ve sahile oturduğunu belirtti. Bu çağrı, diğer gemiler tarafından anons edilerek acilen yardım istendi.

Kafkametler'in Kayıp Mürettebatı ve Batış Anı

Türk bayraklı Kafkametler gemisi de zorlu hava koşulları nedeniyle askeri mendireğe çarparak battı. On mürettebatın kaybolduğu gemi için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geminin son anları ve yardım talepleri, telsiz anonslarına yansıdı.

Gemi kaptanlarının gözünden fırtına anı

19 Kasım'da kaydedilen görüntülerde, gemi kaptanlarının şiddetli yağmur ve fırtınayla başa çıkmaya çalıştıkları anlar yer alıyor. Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü ve kaptanların kendi pozisyonlarını korumak için mücadele ettikleri belirtiliyor.

Kayıp mürettebatın aranması ve gemilerin enkazının kurtarılması için devam eden çalışmalar, bu tip olaylara karşı alınması gereken önlemlerin önemini vurguluyor.