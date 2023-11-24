  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kafkametler ve Pallada gemilerinin fırtınadaki mücadelesi: Karadeniz'de hayatta kalma çabası

Kafkametler ve Pallada gemilerinin fırtınadaki mücadelesi: Karadeniz'de hayatta kalma çabası

19 Kasım'da Karadeniz'de meydana gelen şiddetli fırtına, iki kargo gemisi Pallada ve Kafkametler'i ciddi bir tehlikeye sürükledi. Saatte 120 kilometreyi aşan rüzgarlar ve yüksek dalga boyutları, gemilerin kontrolünü zorlaştırdı.

Pallada'nın acil yardım çağrısı: sahile sürüklenen gemi

Pallada gemisinin kaptanı Ümid Hasanov'un yürek burkan çağrısı, geminin kritik durumunu ortaya koydu. "Durum kritik. Lütfen yardım edin," diyen Hasanov, geminin ikiye bölündüğünü ve sahile oturduğunu belirtti. Bu çağrı, diğer gemiler tarafından anons edilerek acilen yardım istendi.

yeni-proje-87.jpg

Kafkametler'in Kayıp Mürettebatı ve Batış Anı

Türk bayraklı Kafkametler gemisi de zorlu hava koşulları nedeniyle askeri mendireğe çarparak battı. On mürettebatın kaybolduğu gemi için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geminin son anları ve yardım talepleri, telsiz anonslarına yansıdı.

Gemi kaptanlarının gözünden fırtına anı

19 Kasım'da kaydedilen görüntülerde, gemi kaptanlarının şiddetli yağmur ve fırtınayla başa çıkmaya çalıştıkları anlar yer alıyor. Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü ve kaptanların kendi pozisyonlarını korumak için mücadele ettikleri belirtiliyor.

Kayıp mürettebatın aranması ve gemilerin enkazının kurtarılması için devam eden çalışmalar, bu tip olaylara karşı alınması gereken önlemlerin önemini vurguluyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan anlamlı öğretmenler günü mesajı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan anlamlı öğretmenler günü mesajı
"Bolu Valisi Erkan Kılıç: Öğretmenlerimizin Gayretleri Takdire Şayan"
"Bolu Valisi Erkan Kılıç: Öğretmenlerimizin Gayretleri Takdire Şayan"
Öğretmenler Gününde öğretmenize ne hediyesi almalı? İşte hediye önerileri;
Öğretmenler Gününde öğretmenize ne hediyesi almalı? İşte hediye önerileri;
Gelir İdaresi Başkanlığı, Bolu için 7 kişilik memur alımı yapacak
Gelir İdaresi Başkanlığı, Bolu için 7 kişilik memur alımı yapacak
TCMB kredi kartı azami faiz oranlarının yıl sonuna kadar sabit tutacak
TCMB kredi kartı azami faiz oranlarının yıl sonuna kadar sabit tutacak
Bolu ve Düzce'de Nesli Tehlike Altındaki ve İstilacı Türler İçin Önemli Çalışma
Bolu ve Düzce'de Nesli Tehlike Altındaki ve İstilacı Türler İçin Önemli Çalışma
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda beklenmeyen gelişme: başrol oyuncusu veda ediyor
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda beklenmeyen gelişme: başrol oyuncusu veda ediyor
% 20 fiyat düşüşleri ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi
% 20 fiyat düşüşleri ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi