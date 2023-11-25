  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Kafkametler Yük Gemisi Kazasında Kayıp 7 Mürettebata Ulaşma Çabaları Devam Ediyor
Kafkametler Yük Gemisi Kazasında Kayıp 7 Mürettebata Ulaşma Çabaları Devam Ediyor

Kafkametler Yük Gemisi Kazasında Kayıp 7 Mürettebata Ulaşma Çabaları Devam Ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım tarihinde meydana gelen kuvvetli fırtınada mendireğe çarparak batan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler'in 7 mürettebatına hala ulaşılamıyor.

Olayın ardından gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarında, geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı ancak diğer 7 mürettebat hala kayıp. Ekipler, havadan, karadan ve denizden aralıksız olarak kayıp mürettebatı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Fırtına Nedeniyle Batan Türk Bayraklı Kafkametler Yük Gemisi Olayı

aw084021-01.jpg

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan kuvvetli fırtına sebebiyle gemi, mendireğe çarparak batmıştı. Kurtarma ekipleri, fırtına şartlarına rağmen hızla harekete geçerek 12 mürettebatı kurtarmak için yoğun çaba sarf etmişti. Ancak, 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldıktan sonra diğer 7 mürettebata henüz erişilemedi.

Kurtarılan 5 Mürettebatın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Gündüz ve gece olmak üzere aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, havadan helikopter, karadan AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile denizden 42 dalgıç görev alıyor. Ayrıca, yeraltı görüntüleme cihazları da kullanılarak batık gemi ve çevresinde detaylı arama faaliyetleri yürütülüyor.

aw084021-03.jpg

Halen Kayıp Olan 7 Mürettebat İçin Arama Kurtarma Çalışmaları

Olayın yaşandığı tarihten bu yana geçen süre içinde mürettebatın bulunamamış olması endişe ve üzüntüye neden olurken, ekiplerin kararlılıkla sürdürdüğü çalışmalar, kayıp mürettebatın bulunması umudunu canlı tutuyor. Gelişmeleri yakından takip eden kamuoyu, kurtarma ekiplerine destek ve kayıp mürettebatın ailelerine başsağlığı dileklerini iletiyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Yeniçağa İlçesindeki Ahşap Ev Yangınında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çift: Emine ve Ömer Işık
Yeniçağa İlçesindeki Ahşap Ev Yangınında Hayatını Kaybeden Yaşlı Çift: Emine ve Ömer Işık
Bolu Jandarması, Görme Engelli Yavru Köpeği Koruma Altına Alarak Duyarlılık Örneği Gösterdi
Bolu Jandarması, Görme Engelli Yavru Köpeği Koruma Altına Alarak Duyarlılık Örneği Gösterdi
Mudurnu'da Coşku ve Saygıyla Kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü
Mudurnu'da Coşku ve Saygıyla Kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü
İstanbul Merkezli Kahramanlar-29 Operasyonu: Bakan Yerlikaya Liderliğindeki Başarılı Çalışma
İstanbul Merkezli Kahramanlar-29 Operasyonu: Bakan Yerlikaya Liderliğindeki Başarılı Çalışma
Yeniden Refah Partisi, 2024 Yerel Seçimleri İçin Güçlü Bir Kadro ve Hedeflerle Yola Çıkıyor
Yeniden Refah Partisi, 2024 Yerel Seçimleri İçin Güçlü Bir Kadro ve Hedeflerle Yola Çıkıyor
Hülya Avşar’ın videosu sonrasında kırma zeytine ilgi arttı
Hülya Avşar’ın videosu sonrasında kırma zeytine ilgi arttı
Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Otomobil Yangını
Bolu İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde Otomobil Yangını
Türkiye'nin sismik gerçeği: Malatya depreminin Bolu'ya etkisi
Türkiye'nin sismik gerçeği: Malatya depreminin Bolu'ya etkisi