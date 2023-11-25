Kafkametler Yük Gemisi Kazasında Kayıp 7 Mürettebata Ulaşma Çabaları Devam Ediyor

Olayın ardından gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarında, geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı ancak diğer 7 mürettebat hala kayıp. Ekipler, havadan, karadan ve denizden aralıksız olarak kayıp mürettebatı bulmak için çalışmalarına devam ediyor.

Fırtına Nedeniyle Batan Türk Bayraklı Kafkametler Yük Gemisi Olayı

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan kuvvetli fırtına sebebiyle gemi, mendireğe çarparak batmıştı. Kurtarma ekipleri, fırtına şartlarına rağmen hızla harekete geçerek 12 mürettebatı kurtarmak için yoğun çaba sarf etmişti. Ancak, 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldıktan sonra diğer 7 mürettebata henüz erişilemedi.

Kurtarılan 5 Mürettebatın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Gündüz ve gece olmak üzere aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında, havadan helikopter, karadan AFAD, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile denizden 42 dalgıç görev alıyor. Ayrıca, yeraltı görüntüleme cihazları da kullanılarak batık gemi ve çevresinde detaylı arama faaliyetleri yürütülüyor.

Halen Kayıp Olan 7 Mürettebat İçin Arama Kurtarma Çalışmaları

Olayın yaşandığı tarihten bu yana geçen süre içinde mürettebatın bulunamamış olması endişe ve üzüntüye neden olurken, ekiplerin kararlılıkla sürdürdüğü çalışmalar, kayıp mürettebatın bulunması umudunu canlı tutuyor. Gelişmeleri yakından takip eden kamuoyu, kurtarma ekiplerine destek ve kayıp mürettebatın ailelerine başsağlığı dileklerini iletiyor.