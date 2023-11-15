Kalkan Operasyonları'nda 82 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve Bin 222 Düzensiz Göçmenin Yakalandığını Açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde gerçekleştirilen Kalkan Operasyonları kapsamında 82 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve bin 222 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insan kaçakçılığına karşı kararlı bir mücadele yürüttüğünü vurgulayarak, ülkenin düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu olmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Son üç gün içinde jandarma ve polis tarafından gerçekleştirilen 62 operasyonda, İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopter ve cayrokopter destekleriyle sınır bölgelerinde faaliyet gösteren 82 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 63 kişinin tutuklandığını ve 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

Operasyonlar neticesinde bin 222 düzensiz göçmenin de yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin azim ve kararlılıkla sürdürdüğü göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi vurguladı. Ayrıca, operasyonlara katılan jandarma ve polis ekiplerini tebrik ederek, Türk milletine göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceği güvencesini verdi.

Bu operasyonlar, Türkiye'nin sınırlarını koruma ve düzensiz göçle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, ülkenin güvenliğini sağlamak adına yürütülen başarılı operasyonlara dair kamuoyunu bilgilendirme amacını taşıyor.