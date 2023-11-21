Kanserle Mücadelede Yeni Adım: Düzce'de Ücretsiz Tarama Hizmeti

Düzce Sağlık Müdürlüğü, Bahçeşehir'de kadınlara yönelik ücretsiz meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taramaları sunuyor. Kanser Tarama Tırı ile sağlık hizmeti kapınızda

Düzce'nin Sağlık Alanında Önemli Adımı: Ücretsiz Kanser Taraması

Düzce Sağlık Müdürlüğü, Türkiye'de sağlık alanında öncü bir girişimde bulunarak, Bahçeşehir bölgesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kadınlara yönelik ücretsiz meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanseri taramalarını gerçekleştirecek. Bu hizmet, sağlık alanında önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor.

Kanser Tarama Tırı İle Sağlık Hizmeti Kapınızda

Türkiye genelinde sayılı yerlerde bulunan ve Düzce'de hizmet veren Kanser Tarama Tırı, kadınlara büyük kolaylık sağlıyor. Köy köy, mahalle mahalle dolaşarak hizmet veren tır, kadınları kanser taraması konusunda bilgilendiriyor ve ücretsiz tarama imkanı sunuyor. Bu mobil sağlık hizmeti, erişilebilirliği ve kolaylığı ile ön plana çıkıyor.

Bahçeşehir'de Kadınlara Özel Tarama Hizmetleri

Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde konumlanan Sağlıklı Hayat Merkezi Bahçesi'nde yer alacak olan tır, belirli yaş gruplarındaki kadınlara özel kanser tarama hizmetleri sunuyor. 40-69 yaş arası kadınlar için meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlar için rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş arası kadınlar için bağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılacak.

Sağlıkta Eşit Erişim ve Bilinçlendirme

Bu proje, sağlık hizmetlerine eşit erişimi teşvik ederken, kanser konusunda toplumsal bilinçlendirme de sağlıyor. Ücretsiz tarama hizmetleri, erken teşhisin önemine dikkat çekiyor ve kanserle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.