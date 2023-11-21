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Kar fırtınasında mahsur kalanlar, orman ekipleri tarafından kurtarıldı

Kar fırtınasında mahsur kalanlar, orman ekipleri tarafından kurtarıldı

Bolu'da geçtiğimiz pazar günü yoğun kar yağışı ve tipi yaşandı. Yüksek kesimlerdeki kar fırtınası nedeniyle birçok vatandaş, zorlu hava koşulları altında mahsur kaldı. Bu olağanüstü durum, bölge halkının hayatını olumsuz yönde etkiledi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar fırtınasının getirdiği zorluklara hızla yanıt verdi. Balıklı yaylası ile Taşkesti arasındaki yol güzergahında mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için derhal harekete geçtiler. Ormancılar, bir greyder ve bir hizmet vasıtası kullanarak zorlu hava şartlarına rağmen olay yerine ulaşmayı başardı.

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Zorlu kurtarma operasyonu

Ekipler, yaklaşık dört saat süren titiz bir çalışma sonucunda yolda mahsur kalan otomobil ve içindeki üç kişi ile bir kamyon ve şoförünü kurtardı. Bu başarılı operasyon, ormancıların kararlılığı ve profesyonelliğini gözler önüne serdi. Kurtarılan vatandaşlar, Taşkesti beldesine kadar eşlik edilerek güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlandı.

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Zonguldak'ta da benzer bir olay

Benzer bir durum, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde de yaşandı. Burada da kar nedeniyle dağda mahsur kalan altı orman işçisi, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Bu kurtarma operasyonu, 18 saat süren zorlu bir çalışmayı beraberinde getirdi.

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Toplumun kahramanları, ormancılar

Bu olaylar, ormancıların toplum için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Zorlu hava koşullarında bile, vatandaşların güvenliği ve refahı için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler.

Bolu ve Zonguldak'taki bu olaylar, doğal afetler karşısında toplumun birlik ve beraberliğinin önemini vurgulamaktadır. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin gösterdiği cesaret ve kararlılık, tüm vatandaşlar için bir ilham kaynağı olmuştur.

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