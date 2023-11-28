Karabük, Bartın, Düzce, Bolu ve Kastamonu'dan gelen kar manzaraları

Hava sıcaklıklarının sıfır derece civarında seyrettiği bölgede, şiddetli rüzgarlar ve kar yağışının birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

Bartın: Kar ve Tipiyle Mücadele

Bartın'da, özellikle Bartın-Kastamonu, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yollarının yüksek bölgelerinde şiddetli kar yağışı, tipi ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Amasra, Çakraz ve Kurucaşile bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, kar lastiği olmayan araçlar yolda kaldı. Polis ve jandarma ekipleri, yolda kalan araçlara yardım etti. Ulus ve Kurucaşile ilçelerinde de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 24 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Düzce: Sinekli Yaylası'nda Kış Güzelliği

Düzce'de, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Sinekli Yaylası'nı beyaz bir örtüyle kapladı. Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye kadar düştüğünü belirterek, bölgenin kış kampı için ideal olduğunu vurguladı. Samandere Şelalesi ve Abant üzerinden yaylaya ulaşım mümkün.

Karabük: Keltepe Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası başlayan kar yağışı, Safranbolu ilçesinin Sarıçiçek mevkiinde de etkili oldu. Vatandaşlar, off-road araçları ile yüksek kesimlere çıkarak bu anları kaydetti.

Kastamonu: Fırtına ve Karın Etkisi

Kastamonu'da, özellikle sahil kesimlerinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. Kastamonu-Cide karayolu, kar yağışı ile beyaza büründü. Karayolları ekipleri, tuzlama ve küreme çalışmaları yaparak yollarda kazalara sebebiyet vermemek için çalışıyor.

Bolu Dağı: Kar Yağışı Devam Ediyor

Bolu Dağı'nda, D-100 kara yolunun geçişinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Dün başlayan kar yağışı sonrasında yeşil alanlar beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaşırken, karayolları ekipleri buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yapmaya devam ediyor. Kar, ulaşımda aksamalara neden olmazken, sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.