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Karabük Eflani'de trafik kazasında, iki yaralı

Karabük - Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, R.B. yönetimindeki 78 AAG 936 plakalı otomobil, 35 TYZ 59 plakalı pikapla feci bir çarpışma yaşadı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü R.B. ve yanındaki yolcu ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından, bölge sakinlerinin ihbarı üzerine, kaza yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi, olay yerindeki kaosu minimuma indirgedi.
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Yaralılar hastanede tedavi altında

Kazada yaralanan R.B. ve beraberindeki kişi, olay yerine gelen ambulansla hemen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, hastane yetkilileri durumlarının takip edildiğini ve gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını bildirdi.

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Trafik kazaları ve güvenlik önlemleri

Eflani'de meydana gelen bu kaza, trafik güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, özellikle yoğun trafik saatlerinde sürücülerin daha dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, trafik kazalarının önlenmesi için yerel yönetimlerin alması gereken önlemler ve sürücü eğitimlerinin önemi de vurgulandı.

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Yetkililerden uyarı ve tavsiyeler

Karabük bölgesinde sık sık meydana gelen trafik kazalarının ardından, yetkililer vatandaşlara ve sürücülere önemli tavsiyelerde bulundu. Trafik kurallarına sıkı sıkıya uyma, dikkatli sürüş, ve acil durumlar için hazırlıklı olma gibi konulara dikkat çekildi.

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