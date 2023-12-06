Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden başarılı operasyon aranan şahıs yakalandı!

Uyuşturucu suçlarına sıfır tolerans

Karabük Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan şahsı, İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü yoğun saha çalışmaları sonucunda ele geçirdi. Suçlunun yakalanmasıyla, şehirdeki suç oranında önemli bir düşüş bekleniyor.

Adaletin peşinde kararlı adımlar

Bu başarılı operasyon, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Emniyet Müdürlüğü, suçluların adalet önüne çıkarılması ve halkın huzurunun sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı.

Ceza infaz kurumuna teslim edildi

Yakalanan şahıs, gerekli yasal işlemlerin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Bu olay, halkın güvenliğini sağlama ve suçlulara göz açtırmama konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.