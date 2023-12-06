  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden başarılı operasyon aranan şahıs yakalandı!
Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden başarılı operasyon aranan şahıs yakalandı!

Karabük Emniyet Müdürlüğü'nden başarılı operasyon aranan şahıs yakalandı!

Karabük'te, İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda aranan şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde suçlarıyla 15 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan D.B.A. isimli şahıs, şehir merkezinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu suçlarına sıfır tolerans

Karabük Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan şahsı, İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü yoğun saha çalışmaları sonucunda ele geçirdi. Suçlunun yakalanmasıyla, şehirdeki suç oranında önemli bir düşüş bekleniyor.

Adaletin peşinde kararlı adımlar

Bu başarılı operasyon, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Emniyet Müdürlüğü, suçluların adalet önüne çıkarılması ve halkın huzurunun sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini vurguladı.

Ceza infaz kurumuna teslim edildi

Yakalanan şahıs, gerekli yasal işlemlerin ardından Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Bu olay, halkın güvenliğini sağlama ve suçlulara göz açtırmama konusundaki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Teknorot Fabrikası işçi servisi park halindeyken bir anda alev aldı
Teknorot Fabrikası işçi servisi park halindeyken bir anda alev aldı
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Geyikgölü Orman İşletme Şefliğinde yeni uygulama
Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Geyikgölü Orman İşletme Şefliğinde yeni uygulama
Eğitimiş Sendikası Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz'dan Önemli Açıklamalar
Eğitimiş Sendikası Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz'dan Önemli Açıklamalar
Sis Bolu ve Düzce'yi sardı: görüş mesafesi düştü, trafikte dikkat çağrısı
Sis Bolu ve Düzce'yi sardı: görüş mesafesi düştü, trafikte dikkat çağrısı
Deprem öncesi hayvanların tepkileri: İTÜ uzmanından çarpıcı açıklamalar
Deprem öncesi hayvanların tepkileri: İTÜ uzmanından çarpıcı açıklamalar
AK Parti'nin Bolu Buluşması: Kandemir'den Önemli Mesajlar
AK Parti'nin Bolu Buluşması: Kandemir'den Önemli Mesajlar
Bolu halkı ilçe ve beldelerini bilmiyor: Bolu’nun ilçe ve beldeleri nelerdir? Sorusunu birçok Bolulu cevaplayamadı
Bolu halkı ilçe ve beldelerini bilmiyor: Bolu’nun ilçe ve beldeleri nelerdir? Sorusunu birçok Bolulu cevaplayamadı
BZO Başkanı Özer; “Toprak ve su, bir yaşam kaynağı” dedi
BZO Başkanı Özer; “Toprak ve su, bir yaşam kaynağı” dedi