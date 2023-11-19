Karabük Köyünde aç kurtlar ve ayılar güvenlik kamerasına yakalandı!

Köyün sakinleri, son günlerde artan ayı ve kurt saldırılarından oldukça tedirginler. Bu vahşi hayvanların köye inmesi, yerleşim yerlerinde endişeye yol açtı. Köylüler, evlerinin güvenliğini sağlamak için önlem almaya başladılar.

Güvenlik kameraları her şeyi kaydetti!

Güvenlik kameraları, kurt ve ayıların köye inme anlarını yakaladı. Görüntüler, vahşi hayvanların açlıkla mücadele ederek yerleşim yerine indikleri anları net bir şekilde gösteriyor. Köylüler, bu olayların artmasından dolayı büyük bir endişe içindeler.

Köylüler tedbirler alıyor!

Kurt ve ayıların köye inmesiyle birlikte köylüler, kendilerini ve evlerini korumak için tedbirler almaya başladılar. Çöp konteynerlerini sıkıca kapatma, evlerin etrafına çit çekme ve dikkatli olma gibi önlemler alınıyor. Ayrıca, çocukların ve evcil hayvanların güvenliği için de ekstra dikkat gösteriliyor.

Yetkililer uyarıyor!

Köy sakinlerini uyaran yetkililer, vahşi hayvanların yaklaşmaması için gürültü yapmanın ve yiyecek artıklarını dışarıda bırakmamanın önemli olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda, köylülere vahşi hayvanların yanına yaklaşmamaları ve uzak durmaları konusunda da uyarılar yapıyorlar.

Aç kurtlar ve ayılarla başa çıkmak zorunda!

Karabük'ün Bulak Köyü, aç kalan kurtlar ve ayılarla başa çıkmak için bir mücadele içinde. Köylüler, güvenliklerini sağlamak ve vahşi hayvanların yaklaşmasını önlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak bu zorlu dönemde, herkesin dikkatli olması ve yetkililerin önerilerine uyması gerekiyor.