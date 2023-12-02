Karabük Özel Medikar Hastanesi, ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'nda Boy Gösterdi

Karabük Özel Medikar Hastanesi, Türkiye genelinde önemli bir etkinlik olan ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı'nda yer alarak sağlık turizmi faaliyetlerini tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen fuar, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından destekleniyor. Karabük Özel Medikar Hastanesi de bu etkinlik kapsamında stant açarak sağlık turizmindeki yerini pekiştirdi.

Fuar, İstanbul'da gerçekleşti ve birçok ulusal ve uluslararası katılımcıyı bir araya getirdi. Karabük Özel Medikar Hastanesi, standıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen birçok ziyaretçiye ev sahipliği yaparak sağlık hizmetlerini tanıttı.

Sağlık Turizmi Faaliyetleriyle Dikkat Çekiyor

Karabük Özel Medikar Hastanesi, sağlık turizmi alanındaki faaliyetleriyle öne çıkıyor. Dünya genelinden gelen misafirlere kaliteli sağlık hizmeti sunan hastane, uluslararası alanda tanınırlığını artırma amacı güdüyor. Fuar, bu kapsamda yeni iş birlikleri kurma, uluslararası ağını genişletme ve sağlık turizmi konusundaki deneyimlerini paylaşma fırsatı sundu.

Yoğun İlgi ve Teşekkür Mesajı

Fuarla ilgili yapılan açıklamada, "Karabük Özel Medikar Hastanesi olarak sağlık turizmi faaliyetlerimizle birçok dünya ülkesinden misafirimize hizmet veriyor, kurduğumuz yeni temaslarla hizmet ağımızı genişletiyoruz. Fuar kapsamında bizleri ziyaret eden ve yoğun ilgi gösteren tüm değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.